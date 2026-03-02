"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 2 al 7 de marzo

Por Sitio Andino Departamentales 2 de marzo de 2026 - 07:55
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 2 al 7 de marzo, el programa visitará los distintos departamentos.
Bowen: Calle 19 y C. A las 9. Bowen: Barrio El Ceibo. Centro de Salud. A las 9:45. Alvear Oeste: Barrio El Zangrandi. S.U.M. A las 10:45.
-Maipú
Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9:30. Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10:15. Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 11. Rodeo del Medio: Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.
-Santa Rosa
Villa Cabecera: Frente a “Parroquia Santa Rosa de Lima”. A las 8. Villa Cabecera: Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 8:30. Villa Cabecera: La Costa. Frente barrio Los Gringos. A las 9. 12 de Octubre: Plaza Juan Pablo II. A las 9:30.
-Las Heras
El Challao: Barrio Sueños de María. Manzana: E. Casa: 1. A las 9:30. El Challao: Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n. A las 10:30. El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de Las Leñas. A las 11:30. Martes 3
-Guaymallén
Buena Nueva: Barrio Km 14. Callao y Palestina. A las 9:30. Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 10:30. El Bermejo: Barrio Nueva Alborada. Manzana: G. Casa: 14. A las 11:30. El Bermejo: Delegación El Bermejo. Avellaneda 4254. A las 12:30.
-Rivadavia
Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 9. Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 9:30. Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 10. Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 10:30.
-Godoy Cruz
Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9. Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 9:40. San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 10:20. Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 11. Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 11:40.
-Luján
Agrelo: Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9:30. Agrelo: Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10:45. Agrelo: Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.
-San Carlos
Chilecito: Plaza distrital. A las 10. Chilecito: Carril Nacional y Calle Puerta. A las 10:30. Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11:30. Tres Esquinas: Calle Libertad y Las Rosas. A las 12.
-Junín
Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10. Medrano: Paraje: El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10:30. Medrano: Delegación Municipal. A las 11.
-San Rafael
Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.
-Tupungato
Anchoris: Delegación Municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9.
-La Paz
Desaguadero: Plaza Armando Amaya. A las 9. La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11:30. La Menta: Refugio frente a pasarela. A las 12. La Menta: Refugio Zabala. A las 12:30. Miércoles 4
-Maipú
Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 9:30. Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial Nº 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín, frente a finca Chávez. A las 10:30. Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial Nº 20 y Ruta Provincial Nº 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde sector Noroeste. A las 11:30.
-Rivadavia
Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 9. Reducción de Abajo: Barrio Alma Fuerte. A las 9:30. Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 10.
-San Martín
Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10. Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.
-Junín
Rodríguez Peña: S.U.M. A las 10. Rodríguez Peña: Localidad: El Topón. C.I.C. A las 11.
-Luján
Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9:30. Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10:45. La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11:15.
-Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9:30. Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11. Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
-Guaymallén
Rodeo de la Cruz: Plaza 20 de Junio. Barrio Cocucci. A las 9:30. Rodeo de la Cruz: Barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy. A las 10:30. El Sauce: C.I.C. Barrio Paraguay. Calle Las Águilas s/n. A las 11:30. El Sauce: Barrio El Carmen. José Luis Cabezas y Piscis. A las 12:30.
-General Alvear
Alvear Oeste: La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. A las 9. Ciudad: Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta Nº 143. A las 10:45.
-San Rafael
Rama Caída: Centro de Jubilados. A las 9. Rama Caída: Club Rincón del Atuel. A las 11:30.
-Las Heras
El Algarrobal: CEDRyS Nº 21 Bº Victoria. Monteavaro y Molino Correa. A las 9:30. El Borbollón. Barrio Don Bosco. Calle Zamora. Manzan: A. Casa: 57. A las 10:30. El Borbollón: Centro de Salud Nº 21. San Ramón s/n. A las 11:30. Jueves 5
-Guaymallén
Belgrano: Gomensoro y Santiago Araujo. A las 9:30. Belgrano: Barrio 11 de Junio (ex Loteo Arroyo). Malvinas Argentinas y La Paz. A las 10:30. Belgrano: Barrio Lihue. Espacio Verde. Brasil y Mariano Moreno. A las 11:30. Belgrano: Barrio San Francisco de Asís. Manzana: B. Casa: 23. A las 12:30.
-Godoy Cruz
Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9. Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín “Estrellitas”. Mariano Moreno y Barcala. A las 9:40. Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10:20. Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados “El Trébol”. A las 11. Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 11:40.
-Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Parador Turístico. A las 10. Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11. Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11:30. Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de I.P.V. A las 12. Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12:30. Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
-Junín
Barriales: Delegación Municipal. A las 10. Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.
-Luján
Ugarteche: Ruta Provincial Nº 15. Calle Pública Nº 10. Kilómetro 39. A las 9:30. Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.
Tupungato
Cordón del Plata: Barrio TIZA. Plaza. A las 9.
-Lavalle
Jocolí: Barrio Santa Rita. A las 9 Jocolí: Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9:20. Tres de Mayo: Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 10:30.
-San Rafael
Las Malvinas: Paraje: El Escorial. Merendero Julia. A las 9. Las Malvinas: Escuela Nº 4-198 “Francisco García”. A las 10:30. Las Malvinas: Paraje: El Escorial. A las 12:30. Viernes 6
-Lavalle
Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 9. Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 9:40. Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 10. Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 10:30.
-Las Heras
El Plumerillo: CEDRyS Nº 15. Aguado y Uspallata. A las 9:30. El Plumerillo: CEDRyS Mº 16. Cabo Veron y Pereyra. A las 10:30. El Zapallar: Barrio Democracia. Calle 2 y Democracia 5. A las 11:30.
-Rivadavia
Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9. Ciudad: Barrio S.O.E.M. A las 10. Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 11.
-General Alvear
Alvear Oeste: Barrio El Matadero. Iglesia Luz Divina. Calle José Ramón García. A las 9. Ciudad: Barrio SOEMGA. Calle 5 y Pública. C.I.C. A las 10:45.
-Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.
-Malargüe
Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8:30.
-Maipú:
Luzuriaga: Barrio Amas de Casa. Manzana: C. Casa: 7. Espacio Verde. A las 9:30. Ciudad: Barrio El Rosal II. Manzana: B. Casa: 3. A las 10:30. Coquimbito: Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por calle Tropero Sosa. A las 11. Ciudad: Barrio Ciancio. Falucho y Vidal Serra. A las 11:30.
-San Martín
Tres Porteñas: Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 10. Tres Porteñas: C.I.C. A las 11. El Divisadero: Calle Benenatti. A las 12. Sábado 7
-Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud Nº 91. Tabanera s/n. A las 9:30. Ciudad: Escuela “Adventista”. Calle Los Ceibos 1050. A las 11. Ciudad: Escuela Nº 1-426 “José Hernández”. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.
-Las Heras
El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
-Capital
Recorrido 1
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11:15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.
Recorrido 2
Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho: Barrio Soberanía. C.I.C. 2. A las 10. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría Nº 33. A las 11. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.