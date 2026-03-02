2 de marzo de 2026
Sitio Andino
El clima

Calor y tormentas, el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará mayormente pesada por las altas temperaturas. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Calor y tormentas, el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en Mendoza.

Calor y tormentas, el pronóstico del tiempo para este lunes 2 de marzo en Mendoza.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza anticipa para este lunes 2 de marzo calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas con probabilidad de granizo. Vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 21°C.

Amanece despejado. A partir de las 16:00 hs., inicio de la convección desde el oeste del Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza. Hacia las 19:00 hs., las tormentas se extienden hacia zona Este, todo el Valle de Uco y el Gran Mendoza. Se prevén lluvias, y no se descarta la caída de granizo, especialmente en zona Este y norte de la zona Sur. Se extenderían hasta la madrugada del día siguiente.

Durante la mañana, habrà circulación de viento del norte en zona Este hasta las 12:00 hs., con velocidades promedio de 30 km/h. Desde las 14:00 hs. hasta las 19:00 hs., viento Zonda leve afectando Malargüe, Sur de Malargüe y precordillera (Uspallata), con velocidades cercanas a 40 km/h. Posteriormente, ingreso de viento desde el sur intenso, marcando el paso de un frente frío. Este fenómeno se inicia alrededor de las 14:00 hs. en el Sur provincial y se extiende hacia el norte cerca de las 17:00 hs., alcanzando velocidades de hasta 50 km/h en la zona Este, persistiendo hasta las 03:00 hs. del día siguiente.

En Alta Montaña habrá Mal tiempo desde el mediodía, principalmente en la zona Sur, con precipitaciones.

Temperaturas promedio en el llano

  • Mínima: 15°C (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco).
  • Mínima general: 21°C (resto de la provincia).
  • Máxima: 34°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Martes 3 de marzo: nubosidad en disminución y descenso de la temperatura en la provincia. Máxima: 28°C | Mínima: 19°C.

  • Miércoles 4 de marzo: nubosidad variable con tormentas hacia la noche, vientos moderados del sudeste. Poco nuboso en cordillera. Máxima: 31°C | Mínima: 17°C.

  • Jueves 5 de marzo: mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur. Lluvias y tormentas aisladas. Precipitaciones en cordillera. Máxima: 22°C | Mínima: 16°C.

