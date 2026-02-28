Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 28 de febrero en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 27 de febrero una jornada donde el cielo estará mayormente despejado toda la jornada tanto en el llano como en Alta Montaña. Tiempo estable y sin fenómenos significativos. El viento será leve del sur desde las 2 en la zona Sur y alrededor de las 4 en las zonas Norte y Este, persistiendo hasta las 9-10. Por la tarde, rotación del viento al norte, entre las 15 y las 22 principalmente en zonas Norte, Este, Sur y Valle de Uco.