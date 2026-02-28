28 de febrero de 2026
Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 28 de febrero en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará mayormente despejada. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Foto: Yemel Fil
El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 27 de febrero una jornada donde el cielo estará mayormente despejado toda la jornada tanto en el llano como en Alta Montaña. Tiempo estable y sin fenómenos significativos. El viento será leve del sur desde las 2 en la zona Sur y alrededor de las 4 en las zonas Norte y Este, persistiendo hasta las 9-10. Por la tarde, rotación del viento al norte, entre las 15 y las 22 principalmente en zonas Norte, Este, Sur y Valle de Uco.

Temperaturas promedio en el llano

  • Mínima: 15°C (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco).
  • Mínima general: 18°C (resto de la provincia).
  • Máxima: 30°C.

El pronóstico del tiempo extendido para Mendoza

  • Domingo 1 de marzo: jornada calurosa, con nubosidad variable e inestabilidad hacia la noche, cuando podrían registrarse tormentas. Vientos moderados del noreste. Máxima: 35°C | Mínima: 17°C.
  • Lunes 2 de marzo: continuará el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. Vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 21°C.
  • Martes 3 de marzo: nubosidad en disminución y descenso de la temperatura en la provincia. Máxima: 28°C | Mínima: 19°C.
