El mapa de la licencia de conducir en Argentina: a qué edad se puede manejar según cada provincia

¿Tu hijo puede manejar a los 17? Estas provincias lo permiten y estas no.

La licencia de conducir no se otorga a la misma edad en todo el país y las diferencias entre jurisdicciones pueden sorprender. Mientras algunas habilitan a menores con autorización, otras fijan límites estrictos. En ese escenario, la provincia de Mendoza mantiene una postura particular que marca distancia del régimen nacional.

En nuestra provincia , la normativa vigente exige tener 18 años para acceder a la licencia de conducir en todas sus modalidades (automóviles y motos) , de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tránsito N° 9.024 .

Santa Fe es una de las pocas provincias que establece que no se otorga la licencia de conducir antes de los 18 años , tanto para motos como para autos. La ley provincial actual fija la edad mínima en 18 años , al igual que Chubut , sin que exista una excepción con autorización de padres.

En diálogo con SITIO ANDINO , el instructor de Seguridad Vial de la Municipalidad de Luján de Cuyo, Matías Mosca , explicó que pese a adherir a la Ley Nacional N° 24.449 , Mendoza se rige por la normativa provincial.

Infografía de qué provincias de Argentina permiten obtener la licencia de conducir a partir de los 17 y 18 años.

“Tenemos nuestra ley particular (N°9.024), porque cada jurisdicción conserva el poder que no se le ha delegado al Gobierno Federal”, es decir, se puede adherir de forma parcial o total a la normativa nacional. “¿Qué es lo que sucede en Mendoza? Nosotros tuvimos dos modificaciones en la normativa de tránsito: una fue hace muy poco, donde se habilita a los conductores particulares a tener una licencia con vigencia de 10 años ”, contextualiza,

Y continúa: “Cuando adherimos con respecto a los artículos que están establecidos en la Ley 24.449, hacemos la reserva de lo que es la emancipación para aquellos menores de 17 años que quieren adquirir la LC”. En consecuencia, se dicta en el artículo 22 de la ley provincial que “la entrega de la licencia de conducir será a partir de los 18 años de edad”.

alcoholemia, control policial, policia, transito.JPG El régimen nacional de licencias indica que la edad mínima es 17 años para autos y motos. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Provincias que permiten la licencia de conducir desde los 16–17 años con autorización

Buenos Aires:

La provincia más poblada del país permite que jóvenes de 16 años accedan a la licencia para ciclomotores (A1) y que a los 17 años puedan obtener para la conducción de autos y motos (categorías A y B) con firma de padre/madre o tutor. En muchos municipios se exige además aprobar exámenes teóricos y prácticos y presentar certificados del curso “Mi Primera Licencia” del Gobierno Nacional.

Córdoba:

En Córdoba, los menores pueden acceder a la licencia desde los 17 años para el resto de las categorías particulares, siempre con autorización de padre/tutor legal al momento del trámite.

Licencia Nacional de Conducir.avif En Mendoza, la ley provincial de Tránsito exige tener 18 años para obtener la licencia de conducir. Foto: archivo.

Licencias de Conducir: otras jurisdicciones que siguen la Ley Nacional

El régimen nacional de licencias indica que la edad mínima es 17 años para autos y motos. Esto también se aplica en la mayoría de las jurisdicciones que no tienen leyes locales muy específicas:

En CABA , Chaco , Formosa, La Rioja, Corrientes, Misiones y Tierra del Fuego.

, , y Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Luis, San Juan, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Santa Cruz y Tucumán: En estas jurisdicciones se presume que se aplica la normativa nacional de edad mínima debido a la falta de una legislación provincial distinta y a que adhieren a la Licencia Nacional de Conducir.

¿Qué licencias se pueden sacar siendo menor?

En general, y siempre con autorización de padres/tutores:

16 años → licencia para ciclomotores o ciclomotores ligeros ( categoría A1 ) en varias provincias.

→ licencia para o ciclomotores ligeros ( ) en varias provincias. 17 años → licencia para motocicletas medianas y autos ( categorías A y B ) en la mayoría de provincias que permiten excepciones para menores.

→ licencia para medianas y ( ) en la mayoría de provincias que permiten excepciones para menores. Licencias profesionales (por ejemplo transporte de carga) generalmente requieren edades mayores, alrededor de 21 años o más, aunque eso depende de la categoría específica y de la regulación provincial y nacional.

¿En qué casos se puede negar la licencia de conducir a menores de edad?

Mosca precisó, también, que hay ciertos casos donde se puede negar la licencia de conducir por primera vez. "Esto aplica a todos, no solamente a menores", advierte. "Tenés que presentar un examen de aptitudes físicas y psicológicas; tenés que saber leer; rendir el examen y, para ello, estar al tanto de la ley de tránsito competente", detalla.

"Cuando vas al centro de emisión de licencia de conducir a rendir el examen práctico, los evaluadores se fijan si uno es realmente apto o no para poder obtener el aval. Generalmente, si no hay un problema psicológico y hubo algún inconveniente en alguno de los dos exámenes, se lo se lo hacen rendir de nuevo", señala. Para ello, hay tres oportunidades, si se falla en todas, se puede volver a intentar al año siguiente.

Modificaciones a la Ley de Tránsito N° 9024 de Mendoza: qué cambia para los conductores

Cambio de domicilio

Una de las modificaciones más importantes que impulsó Mendoza el pasado noviembre de 2025 es la del artículo 21. Hasta ahora, quienes se mudaban dentro de la provincia debían gestionar la actualización de la licencia de conducir en un plazo de 90 días o rendir nuevamente el examen de manejo. Con la nueva normativa, ya no será necesario renovar el plástico por cambio de residencia

El documento mantendrá su validez hasta la fecha de vencimiento original, independientemente del municipio donde viva el titular.

alcoholímetro test alcoholemia alcohol vial tránsito control Operativo Policial.jpg Los conductores podrán presentar la licencia, la cédula del vehículo y el comprobante del seguro obligatorio tanto en formato físico como digital al ser detenidos en un control. Foto: Archivo.

Documentación válida

Los conductores podrán presentar la licencia, la cédula del vehículo y el comprobante del seguro obligatorio tanto en formato físico como digital, utilizando las aplicaciones oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o de las aseguradoras. Así, ya no será obligatorio portar las versiones impresas.

Seguro automotor

Los conductores podrán presentar la póliza, credencial o comprobante de pago en cualquier formato, eliminando requisitos adicionales que solían generar demoras o sanciones injustificadas.