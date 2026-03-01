1 de marzo de 2026
{}
Atención mendocinos y turistas

Espejos de agua en Mendoza: dónde hay guardavidas y en qué zonas está permitido bañarse

En la provincia de Mendoza existen sectores específicos habilitados para bañarse y con presencia de guardavidas. Cuáles son las áreas autorizadas y qué se puede hacer.

El compromiso ciudadano es fundamental para evitar accidentes

 Por Carla Canizzaro

La seguridad en los espejos de agua en Mendoza vuelve a cobrar relevancia cuando el aumento del turismo y la presencia de familias y grupos de amigos en diques y ríos se multiplica por las altas temperaturas. En ese contexto, no son aisladas las situaciones de emergencia que requieren la intervención de guardavidas. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que en la provincia el baño está prohibido en la mayoría de los sectores, salvo en zonas específicamente habilitadas.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente, a través del área de Náutica, remarcaron que el baño está prohibido en todos los embalses y ríos de la provincia, salvo en sectores específicamente habilitados, boyados y con presencia de guardavidas.

Actualmente, los únicos puntos autorizados para bañarse se encuentran en Valle Grande, Los Reyunos, El Carrizal y Potrerillos. En el resto de los espejos de agua, aunque por costumbre muchas personas ingresan, no está permitido hacerlo.

dique potrerillos, túnel, lago
El baño está prohibido en todos los embalses y ríos de la provincia

Qué sectores cuentan con la presencia de guardavidas y dónde bañarse

  • Valle Grande en San Rafael: cuenta con sectores habilitados y controlados, especialmente en áreas vinculadas a actividades recreativas y náuticas.
  • Los Reyunos: posee una playita con guardavidas y boyado. Según confirmó a Sitio Andino el director de Áreas Protegidas, Iván Funes, el sector se encuentra prácticamente habilitado en su totalidad, a la espera de completar detalles administrativos menores.
Embalse Valle Grande.jpg
Valle Grande en San Rafael: cuenta con sectores habilitados y controlados

  • El Carrizal: es el espejo de agua con mayor actividad náutica de la provincia. Algunos campings cuentan con boyado y presencia de guardavidas. Además, concentra la mayor cantidad de embarcaciones, lo que implica más controles e intervenciones.
  • Potrerillos: dispone de playa pública habilitada. Allí, los guardavidas trabajan bajo un esquema mixto entre el Estado y el concesionario del lugar.

Cómo se garantiza la seguridad en las zonas habilitadas

Iván Funes explicó que si hay boyado y guardavidas, el lugar está habilitado. Si no existen estos elementos visibles, el baño está prohibido.

El sistema de cobertura varía según el espejo de agua:

  • En El Carrizal, los campings deben contratar sus propios guardavidas.

  • En Potrerillos, el concesionario aporta el servicio durante la semana y existe un convenio estatal para reforzar fines de semana.

  • En algunos puntos se trabaja con asociaciones de guardavidas vinculadas a institutos de educación física.

embalse el carrizal, agua de riego, verano, ahogados, pesca, pescador
Iván Funes explicó que si hay boyado y guardavidas, el lugar está habilitado

Qué está prohibido

  • Nadar en aguas abiertas fuera de zonas boyadas.

  • Bañarse en cauces de riego (según normativa provincial 8784/15).

  • Navegar de noche.

  • Ingresar al agua bajo efectos de alcohol o drogas.

Las multas por infracciones náuticas van desde $19.000 para faltas leves hasta $1.270.000 para faltas gravísimas

Conciencia ciudadana: la clave para evitar tragedias

El Director de Áreas Protegidas insistió en un punto central: la norma general es la prohibición, salvo en los lugares expresamente habilitados.

guardavidas.jpg
La seguridad en los espejos de agua en Mendoza vuelve a cobrar relevancia

El mensaje para la población es claro: disfrutar de los espejos de agua, pero de manera responsable, respetando las zonas habilitadas y siguiendo las indicaciones de los guardavidas. De esta manera, Iván Funes remarcó que el compromiso ciudadano es fundamental para evitar accidentes.

