Espejos de agua en Mendoza: dónde hay guardavidas y en qué zonas está permitido bañarse

El compromiso ciudadano es fundamental para evitar accidentes

La seguridad en los espejos de agua en Mendoza vuelve a cobrar relevancia cuando el aumento del turismo y la presencia de familias y grupos de amigos en diques y ríos se multiplica por las altas temperaturas. En ese contexto, no son aisladas las situaciones de emergencia que requieren la intervención de guardavidas . Sin embargo, lo que muchos desconocen es que en la provincia el baño está prohibido en la mayoría de los sectores, salvo en zonas específicamente habilitadas.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente, a través del área de Náutica, remarcaron que el baño está prohibido en todos los embalses y ríos de la provincia, salvo en sectores específicamente habilitados, boyados y con presencia de guardavidas .

Actualmente, los únicos puntos autorizados para bañarse se encuentran en Valle Grande, Los Reyunos, El Carrizal y Potrerillos . En el resto de los espejos de agua, aunque por costumbre muchas personas ingresan, no está permitido hacerlo .

Iván Funes explicó que si hay boyado y guardavidas, el lugar está habilitado . Si no existen estos elementos visibles, el baño está prohibido.

Valle Grande en San Rafael: cuenta con sectores habilitados y controlados

El sistema de cobertura varía según el espejo de agua:

En El Carrizal , los campings deben contratar sus propios guardavidas.

En Potrerillos , el concesionario aporta el servicio durante la semana y existe un convenio estatal para reforzar fines de semana.

En algunos puntos se trabaja con asociaciones de guardavidas vinculadas a institutos de educación física.

Iván Funes explicó que si hay boyado y guardavidas, el lugar está habilitado

Qué está prohibido

Nadar en aguas abiertas fuera de zonas boyadas.

Bañarse en cauces de riego (según normativa provincial 8784/15).

Navegar de noche.

Ingresar al agua bajo efectos de alcohol o drogas.

Las multas por infracciones náuticas van desde $19.000 para faltas leves hasta $1.270.000 para faltas gravísimas

Conciencia ciudadana: la clave para evitar tragedias

El Director de Áreas Protegidas insistió en un punto central: la norma general es la prohibición, salvo en los lugares expresamente habilitados.

guardavidas.jpg La seguridad en los espejos de agua en Mendoza vuelve a cobrar relevancia

El mensaje para la población es claro: disfrutar de los espejos de agua, pero de manera responsable, respetando las zonas habilitadas y siguiendo las indicaciones de los guardavidas. De esta manera, Iván Funes remarcó que el compromiso ciudadano es fundamental para evitar accidentes.