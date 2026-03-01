1 de marzo de 2026
Cada 1 de marzo se conmemora el Día Nacional del Transporte. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Hoy se celebra el Día Nacional del Transporte: historia, origen y objetivo

Por Sitio Andino Sociedad

Este 1 de marzo se conmemora el Día Nacional del Transporte, una efeméride creada para rendir homenaje a una figura clave de la historia argentina y destacar la importancia del transporte como motor del desarrollo, la conectividad y la integración del país. A continuación, te contamos todo lo que debés saber.

Por qué se celebra el Día Nacional del Transporte

Cada 1º de marzo se recuerda el Día Nacional del Transporte en reconocimiento a Jorge Newbery, figura central en los inicios de la aviación en la Argentina, quien falleció en 1914. Nacido en la ciudad de Buenos Aires en 1875, fue ingeniero electricista, deportista multifacético y un entusiasta impulsor de la aerostación y la aviación, áreas clave para el desarrollo del transporte aéreo nacional.

Jorge Newbery
Cada 1º de marzo se celebra esta efeméride en homenaje a Jorge Newbery

A lo largo de su trayectoria, protagonizó hitos fundamentales como el primer cruce aéreo del Río de la Plata en 1907 y la creación del Aeroclub Argentino al año siguiente. Además, alcanzó numerosos récords como piloto y proyectó una ambiciosa travesía aérea para unir Argentina con Chile atravesando la cordillera de los Andes.

Mientras ultimaba los preparativos en Mendoza, perdió la vida en un accidente ocurrido en El Plumerillo el 1º de marzo de 1914, dejando un legado imborrable en la historia aeronáutica del país.

