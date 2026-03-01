1 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de marzo

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 1 de marzo.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este domingo 1 de marzo de 8 a 19, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
paso pehuenche: como se encuentra hoy, sabado 28 de febrero
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero
Paso Pehuenche. Complejo Aduanero Laguna del Maule.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Clave para Mendoza: Chile lanza diagnóstico integral para potenciar el Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 26 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 25 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 24 de febrero

¿Ovnis en Mendoza? Malargüe avanza con una ruta turística inspirada en este fenómeno

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 23 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 22 de febrero

Operativo en el Paso Pehuenche permitió incautar 18 fósiles en intento de contrabando

LO QUE SE LEE AHORA
Muy caluroso, el pronóstico del tiempo este domingo 1 de marzo en Mendoza.
El clima

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este domingo 1 de marzo en Mendoza

Las Más Leídas

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas
Seguridad

Allanamientos en el barrio 8 de Abril: 17 detenidos y casi 500 municiones secuestradas

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo
Juegos de azar

Quini 6 y sus millones en juego: de cuánto es el pozo y el horario del sorteo del domingo 1 de marzo

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera.
Torneo Apertura

Gimnasia logró un importante empate ante a Boca en la Bombonera

Seguí en vivo la Quiniela de Mendoza. EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 28 de febrero

Tras la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, el partido de Milei decidió armar bloques propios en la Legislatura y los Concejos Deliberantes. 
juntos pero no amontonados

El nuevo mapa político de Mendoza: La Libertad Avanza se independiza y el sector de Petri define su estrategia