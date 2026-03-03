Histórica obra vial: 189 km renovados para fortalecer la conexión con el sur mendocino (Foto ilustrativa) Foto: Mun. de General Alvear

La repavimentación de 189 kilómetros de rutas provinciales ya mejora la conexión entre el sur mendocino y el Gran Mendoza. La obra, considerada estratégica para la producción y el tránsito cotidiano, demandó una inversión cercana a los 40 millones de dólares y se ejecutó en tres etapas para optimizar tiempos y recursos.

Rutas renovadas para Mendoza: en qué consisten obras Desde la Dirección Provincial de Vialidad Mendoza, el consejero Leonardo Viñolo explicó en diálogo con Noticiero Andino que se trata de una arteria clave que vincula el departamento de General Alvear con el distrito de Real del Padre y fortalece la conectividad regional.

Según detalló, el proyecto se dividió en tres tramos: desde La Olla hasta Monte Comán; la Ruta Provincial 153, entre Monte Comán y Ñacuñán; y finalmente desde Ñacuñán hasta Las Catitas. En total, se intervinieron 189 kilómetros con distintos tratamientos técnicos, que incluyeron reconstrucción de carpeta asfáltica en sectores críticos, reencarpetado sobre superficie existente y trabajos mixtos, de acuerdo con el nivel de deterioro de cada zona.

Viñolo remarcó que la inversión forma parte de un plan más amplio que contempla 345 kilómetros de asfalto en el sur provincial, con trabajos ya finalizados en otras rutas estratégicas. Además, señaló que el objetivo es garantizar el mantenimiento sostenido de la infraestructura vial y evitar que el deterioro avance hasta volverse inmanejable, como ocurrió en otras trazas nacionales donde el sistema de bacheo resultó insuficiente.

En ese sentido, confirmó que se instalará un único peaje en la zona de Ñacuñán. La medida, explicó, busca asegurar recursos para el reacondicionamiento permanente de la ruta y evitar que futuras administraciones posterguen las inversiones necesarias para su conservación.