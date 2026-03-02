2 de marzo de 2026
Sitio Andino
Lavalle

Lavalle apuesta al melón: jornada clave para impulsar su identidad

Productores, INTA y la Municipalidad de Lavalle se reunirán en el CEIL para analizar el potencial del melón. Buscan impulsar su identidad y valor económico.

Lavalle pone en valor su melón con una cata técnica inédita.

    • Por Sitio Andino Departamentales

    El próximo jueves 5 de marzo, Lavalle dará un paso estratégico para fortalecer uno de sus emblemas productivos: el melón lavallino. En una jornada técnica junto al INTA y la Municipalidad, productores debatirán sobre identificación geográfica, calidad y oportunidades de desarrollo económico para posicionar el fruto en nuevos mercados.

    El melón lavallino busca su sello propio en una jornada especial

    La jornada de valorización se realizará a las 20:00, en el CEIL de Villa Tulumaya. La actividad tiene el objetivo de visibilizar las características del melón producido en la zona. Durante el encuentro se dará una charla sobre la identificación geográfica y los beneficios que puede generar para la producción local, tanto en términos de calidad como de desarrollo económico.

    Más tarde, se llevará a cabo un panel sensorial de catación como una instancia de definición y descripción de las cualidades distintivas del melón lavallino. Un trabajo técnico que contará con la participación de especialistas del sector.

    Melones de Lavalle
    Lavalle quiere que su melón tenga nombre propio y valor agregado.

    Para tener en cuenta:

    La convocatoria, compartida por la Municipalidad de Lavalle, es con cupos limitados, por lo que no será abierta a todo público y requiere confirmación previa.

    Quienes deseen participar deberán comunicarse al 1168645337 (AER INTA Lavalle) o al 2615181312 (Dirección de Desarrollo Económico).

