Lavalle apuesta al melón: jornada clave para impulsar su identidad

El próximo jueves 5 de marzo, Lavalle dará un paso estratégico para fortalecer uno de sus emblemas productivos: el melón lavallino. En una jornada técnica junto al INTA y la Municipalidad, productores debatirán sobre identificación geográfica, calidad y oportunidades de desarrollo económico para posicionar el fruto en nuevos mercados.
El melón lavallino busca su sello propio en una jornada especial
La jornada de valorización se realizará a las 20:00, en el CEIL de Villa Tulumaya. La actividad tiene el objetivo de visibilizar las características del melón producido en la zona. Durante el encuentro se dará una charla sobre la identificación geográfica y los beneficios que puede generar para la producción local, tanto en términos de calidad como de desarrollo económico.
Más tarde, se llevará a cabo un panel sensorial de catación como una instancia de definición y descripción de las cualidades distintivas del melón lavallino. Un trabajo técnico que contará con la participación de especialistas del sector.
Para tener en cuenta:
La convocatoria, compartida por la Municipalidad de Lavalle, es con cupos limitados, por lo que no será abierta a todo público y requiere confirmación previa.
Quienes deseen participar deberán comunicarse al 1168645337 (AER INTA Lavalle) o al 2615181312 (Dirección de Desarrollo Económico).