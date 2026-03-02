Lavalle apuesta al melón: jornada clave para impulsar su identidad

Lavalle pone en valor su melón con una cata técnica inédita.

El próximo jueves 5 de marzo, Lavalle dará un paso estratégico para fortalecer uno de sus emblemas productivos: el melón lavallino. En una jornada técnica junto al INTA y la Municipalidad, productores debatirán sobre identificación geográfica, calidad y oportunidades de desarrollo económico para posicionar el fruto en nuevos mercados.

El melón lavallino busca su sello propio en una jornada especial La jornada de valorización se realizará a las 20:00, en el CEIL de Villa Tulumaya. La actividad tiene el objetivo de visibilizar las características del melón producido en la zona. Durante el encuentro se dará una charla sobre la identificación geográfica y los beneficios que puede generar para la producción local, tanto en términos de calidad como de desarrollo económico.

Más tarde, se llevará a cabo un panel sensorial de catación como una instancia de definición y descripción de las cualidades distintivas del melón lavallino. Un trabajo técnico que contará con la participación de especialistas del sector.

Melones de Lavalle Lavalle quiere que su melón tenga nombre propio y valor agregado. Foto: Web Para tener en cuenta: La convocatoria, compartida por la Municipalidad de Lavalle, es con cupos limitados, por lo que no será abierta a todo público y requiere confirmación previa.

Quienes deseen participar deberán comunicarse al 1168645337 (AER INTA Lavalle) o al 2615181312 (Dirección de Desarrollo Económico).