Fútbol argentino: cuándo vuelven a jugar los equipos mendocinos tras el paro

El paro del Fútbol argentino decretado por la AFA entre el 5 y el 8 de marzo obligó a reorganizar el calendario de los torneos nacionales. En ese contexto, los equipos mendocinos ya tienen confirmadas sus próximas presentaciones tanto en Primera División como en la Primera Nacional .

La agenda muestra partidos repartidos entre el miércoles 11 y el lunes 16 de marzo , con compromisos clave para Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú .

atentos Lionel Scaloni en alerta por lesiones en la Selección argentina a 100 días del Mundial 2026

conflicto Lo que dejó la reunión de la AFA: Tapia habló tras ratificar el paro del fútbol argentino

Los dos representantes mendocinos en la Primera División volverán a la acción a mitad de semana.

Independiente Rivadavia jugará el miércoles 11 de marzo a las 22 , cuando reciba a Barracas Central en el estadio Bautista Gargantini .

Por su parte, Gimnasia y Esgrima deberá salir a la ruta y visitará a Deportivo Riestra el jueves 12 desde las 17, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura.

Godoy Cruz y Maipú continúan su camino en la Primera Nacional

En la Primera Nacional, los otros dos equipos mendocinos también tienen agenda confirmada.

Godoy Cruz será local el sábado 14 de marzo a las 18, cuando reciba a Ferro Carril Oeste en el estadio Feliciano Gambarte, en un partido correspondiente a la fecha 5 del campeonato.

Mientras tanto, Deportivo Maipú cerrará la agenda mendocina el lunes 16 a las 21, cuando visite a Atlanta en Villa Raffo.

Una semana con protagonismo mendocino

Tras el parate del fútbol argentino, la próxima semana estará cargada de actividad para los clubes de Mendoza, que buscarán sumar puntos importantes en sus respectivos torneos.

La agenda comenzará con Independiente Rivadavia en el Gargantini y se extenderá hasta el lunes con Maipú en Buenos Aires, en una seguidilla de partidos que marcarán el ritmo del fútbol mendocino en el arranque de marzo.

¿Cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia, Gimnasia, Godoy Cruz y Maipú tras el paro del fútbol argentino?

Independiente Rivadavia jugará el miércoles 11 a las 22 ante Barracas Central en el Gargantini. Gimnasia visitará a Riestra el jueves 12 a las 17. En la Primera Nacional, Godoy Cruz recibirá a Ferro el sábado 14 a las 18 en el Gambarte, mientras que Deportivo Maipú visitará a Atlanta el lunes 16 a las 21 en Villa Raffo.