4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
el detalle completo

Fútbol argentino: cuándo vuelven a jugar los equipos mendocinos tras el paro

El Fútbol nacional asumirá su jornada de paro el fin de semana. Repasá el calendario de la Lepra, el Lobo, el Tomba y Maipú.

El Club Deportivo Maipú afronta un duro desafío ante Atlante el otgro lunes.

El Club Deportivo Maipú afronta un duro desafío ante Atlante el otgro lunes.

 Por Martín Sebastián Colucci

El paro del Fútbol argentino decretado por la AFA entre el 5 y el 8 de marzo obligó a reorganizar el calendario de los torneos nacionales. En ese contexto, los equipos mendocinos ya tienen confirmadas sus próximas presentaciones tanto en Primera División como en la Primera Nacional.

La agenda muestra partidos repartidos entre el miércoles 11 y el lunes 16 de marzo, con compromisos clave para Independiente Rivadavia, Gimnasia y Esgrima, Godoy Cruz y Deportivo Maipú.

Lee además
La medida de la AFA obligó a reprogramar la fecha 9 del Torneo Apertura y genera impacto en el calendario.
conflicto

Lo que dejó la reunión de la AFA: Tapia habló tras ratificar el paro del fútbol argentino
lionel scaloni en alerta por lesiones en la seleccion argentina a 100 dias del mundial 2026
atentos

Lionel Scaloni en alerta por lesiones en la Selección argentina a 100 días del Mundial 2026

Independiente Rivadavia y Gimnasia vuelven en Primera División

Los dos representantes mendocinos en la Primera División volverán a la acción a mitad de semana.

Por su parte, Gimnasia y Esgrima deberá salir a la ruta y visitará a Deportivo Riestra el jueves 12 desde las 17, en un duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura.

Godoy Cruz y Maipú continúan su camino en la Primera Nacional

En la Primera Nacional, los otros dos equipos mendocinos también tienen agenda confirmada.

Godoy Cruz será local el sábado 14 de marzo a las 18, cuando reciba a Ferro Carril Oeste en el estadio Feliciano Gambarte, en un partido correspondiente a la fecha 5 del campeonato.

Mientras tanto, Deportivo Maipú cerrará la agenda mendocina el lunes 16 a las 21, cuando visite a Atlanta en Villa Raffo.

Una semana con protagonismo mendocino

Tras el parate del fútbol argentino, la próxima semana estará cargada de actividad para los clubes de Mendoza, que buscarán sumar puntos importantes en sus respectivos torneos.

La agenda comenzará con Independiente Rivadavia en el Gargantini y se extenderá hasta el lunes con Maipú en Buenos Aires, en una seguidilla de partidos que marcarán el ritmo del fútbol mendocino en el arranque de marzo.

¿Cuándo vuelven a jugar Independiente Rivadavia, Gimnasia, Godoy Cruz y Maipú tras el paro del fútbol argentino?

Independiente Rivadavia jugará el miércoles 11 a las 22 ante Barracas Central en el Gargantini. Gimnasia visitará a Riestra el jueves 12 a las 17. En la Primera Nacional, Godoy Cruz recibirá a Ferro el sábado 14 a las 18 en el Gambarte, mientras que Deportivo Maipú visitará a Atlanta el lunes 16 a las 21 en Villa Raffo.

Temas
Seguí leyendo

Boca visita a Lanús con Úbeda en la cuerda floja: hora y dónde verlo

Escala el conflicto: la AFA no trata el tema y ratificó el paro del fútbol argentino

En la cuenta atrás para el Mundial de fútbol ya hay unas claras favoritas en las apuestas

La AFA define si levanta el paro y el fútbol argentino espera ¿Se juega la Fecha 9 del Apertura 2026?

Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita tras los bombardeos iraníes y crece la tensión en Medio Oriente

Qué dijo Sebastián Villa sobre los rumores de su vuelta a Boca tras el empate de la Lepra con River

Así quedaron Independiente Rivadavia y Gimnasia en la tabla tras sus empates ante River y Boca

Alfredo Berti valoró el empate de Independiente Rivadavia ante River: "Fuimos a buscarlo en todo momento"

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto se prepara para debutar en la temporada 2026 de la Fórmula 1 con Alpine.
ILUSIÓN

Franco Colapinto palpita el GP de Australia y enciende la ilusión en la Fórmula 1: "Tengo muchas ganas"

Las Más Leídas

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita.
Encuesta

Fiesta de la Vendimia 2026: votá a tu reina favorita

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se reunión con directivos de First Quantum Minerals
en la vidriera del mundo

Minería: un gigante canadiense abrirá sus oficinas en Mendoza y refuerza el interés por el cobre provincial

Las pericias de Científica, clave para determinar lo que ocurrió en Las Heras. 
complicado

Las Heras: cuántos años de cárcel puede recibir el vecino que mató a un ladrón

El perfil del ladrón abatido tras un robo en una casa del barrio Altos del Oeste, en Las Heras y qué pasará con el vecino que lo mató.
el vecino quedó detenido

El ladrón muerto en Las Heras había sido detenido hace dos semanas por otro robo

El ladrón había sido visto en reiteradas oportunidades en la zona video
Video

"Nunca había pasado algo así": el duro testimonio de los vecinos tras la muerte de un ladrón en Las Heras