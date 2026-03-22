River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto con polémica y alcanzó a Independiente Rivadavia en la cima

River Plate le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como visitante y alcanzó a Independiente Rivadavia en la cima de la Zona B. El partido estuvo marcado por decisiones clave del VAR, que influyeron directamente en el resultado. El equipo dirigido por Eduardo Coudet sumó su tercer triunfo consecutivo y se posicionó como uno de los protagonistas del Torneo Apertura 2026.
El encuentro se disputó en el estadio Antonio Candini, donde River Plate dominó la posesión, aunque le costó generar situaciones claras durante gran parte del partido.
El VAR fue clave en la victoria de River ante Estudiantes de Río Cuarto
El marcador se abrió en el segundo tiempo tras una jugada revisada por el VAR, que derivó en un penal a favor del “Millonario”. Gonzalo Montiel lo ejecutó con precisión y puso el 1-0, en una de las acciones más discutidas del partido.
Minutos antes, también a instancias del VAR, el árbitro Nazareno Arasa había anulado un gol de Tomás González para el equipo local por posición adelantada. Ambas decisiones generaron polémica y protestas en el público local.
River liquidó el partido y se sube a la cima con Independiente Rivadavia
Sobre el final, Maximiliano Salas sentenció el encuentro con el 2-0 definitivo, tras una asistencia de Juan Fernando Quintero y una gran definición mano a mano. El resultado confirmó el buen momento de River, que ahora comparte la punta con Independiente Rivadavia, en una zona que empieza a tomar forma.
El triunfo también tuvo un marco especial: el estadio presentó una gran concurrencia y fue un partido histórico, ya que ambos equipos no se enfrentaban oficialmente desde 1984.
Embed - MONTIEL DE NUEVO, SALAS VOLVIÓ AL GOL Y RIVER FESTEJÓ | Estudiantes RC 0-2 River | RESUMEN
Preguntas y respuestas clave sobre River vs Estudiantes de Río Cuarto
Cómo salió River vs Estudiantes de Río Cuarto
River ganó 2-0 como visitante en el Torneo Apertura 2026.
Quiénes hicieron los goles de River
Los goles fueron de Gonzalo Montiel (penal) y Maximiliano Salas.
Por qué hubo polémica en el partido
Por dos intervenciones del VAR: un penal a favor de River y un gol anulado al local.
Cómo quedó River en la tabla
River alcanzó la cima de la Zona B junto a Independiente Rivadavia.