River le ganó a Estudiantes de Río Cuarto con polémica y alcanzó a Independiente Rivadavia en la cima

River Plate le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto como visitante y alcanzó a Independiente Rivadavia en la cima de la Zona B . El partido estuvo marcado por decisiones clave del VAR , que influyeron directamente en el resultado. El equipo dirigido por Eduardo Coudet sumó su tercer triunfo consecutivo y se posicionó como uno de los protagonistas del Torneo Apertura 2026 .

El encuentro se disputó en el estadio Antonio Candini , donde River Plate dominó la posesión , aunque le costó generar situaciones claras durante gran parte del partido.

En vivo: la Lepra, en una final anticipada, choca con Central en el Gargantini: hora y dónde verlo

Coudet volvió al Monumental con un triunfo y dejó un mensaje claro para todo River

El marcador se abrió en el segundo tiempo tras una jugada revisada por el VAR , que derivó en un penal a favor del “Millonario”. Gonzalo Montiel lo ejecutó con precisión y puso el 1-0 , en una de las acciones más discutidas del partido.

Minutos antes, también a instancias del VAR, el árbitro Nazareno Arasa había anulado un gol de Tomás González para el equipo local por posición adelantada. Ambas decisiones generaron polémica y protestas en el público local.

River liquidó el partido y se sube a la cima con Independiente Rivadavia

Sobre el final, Maximiliano Salas sentenció el encuentro con el 2-0 definitivo, tras una asistencia de Juan Fernando Quintero y una gran definición mano a mano. El resultado confirmó el buen momento de River, que ahora comparte la punta con Independiente Rivadavia, en una zona que empieza a tomar forma.

El triunfo también tuvo un marco especial: el estadio presentó una gran concurrencia y fue un partido histórico, ya que ambos equipos no se enfrentaban oficialmente desde 1984.

Embed - MONTIEL DE NUEVO, SALAS VOLVIÓ AL GOL Y RIVER FESTEJÓ | Estudiantes RC 0-2 River | RESUMEN

Preguntas y respuestas clave sobre River vs Estudiantes de Río Cuarto

Cómo salió River vs Estudiantes de Río Cuarto

River ganó 2-0 como visitante en el Torneo Apertura 2026.

Quiénes hicieron los goles de River

Los goles fueron de Gonzalo Montiel (penal) y Maximiliano Salas.

Por qué hubo polémica en el partido

Por dos intervenciones del VAR: un penal a favor de River y un gol anulado al local.

Cómo quedó River en la tabla

River alcanzó la cima de la Zona B junto a Independiente Rivadavia.

Cuántos partidos ganó seguidos River

River sumó su tercer triunfo consecutivo.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones