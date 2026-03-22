Gol de Lionel Messi y triunfo del Inter Miami: le ganó 3-2 a New York City y se prende en la MLS

Lionel Messi volvió a ser decisivo en la victoria del Inter Miami en la MLS.

Con un nuevo aporte de Lionel Messi , el Inter Miami CF ganó un partidazo 3-2 ante New York City como visitante por la MLS . El equipo reaccionó a tiempo y logró un triunfo clave para recuperarse tras la eliminación en la Concachampions .

El conjunto de las “Garzas” pegó primero y rápido : a los 3 minutos del primer tiempo , el argentino Gonzalo Luján aprovechó un rebote en el área y puso el 1-0 .

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Pero el partido se volvió intenso y cambiante. El New York City reaccionó con otro argentino: Nicolás Fernández Mercau , que empató con un gran tiro libre . Y en el inicio del segundo tiempo, Agustín Ojeda dio vuelta el marcador tras una buena asistencia de Maximiliano Moralez .

Cuando el partido se complicaba, apareció el de siempre. A los 15 minutos del segundo tiempo , Lionel Messi marcó el 2-2 con un tiro libre que, tras un rebote, terminó descolocando al arquero rival.

El impacto del gol fue inmediato: el equipo recuperó confianza y empujó en busca del triunfo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2035787072724775034&partner=&hide_thread=false GOL DE LIONEL MESSI EN LA MLS.pic.twitter.com/oVnWYuA8II — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 22, 2026

Cómo fue el triunfo del Inter Miami ante New York City

El golpe final llegó a los 29 minutos del complemento, cuando el brasileño Micael conectó un cabezazo preciso para sellar el 3-2 definitivo. Con este resultado, el Inter Miami se repuso de la eliminación en la Copa de Campeones Concacaf y se acomodó en la tabla.

Las “Garzas” quedaron terceras en la Conferencia Este con 10 puntos, metiéndose nuevamente en zona competitiva. El próximo desafío del equipo será el 4 de abril, cuando reciba a Austin FC, con la intención de seguir escalando en la MLS 2026.

Preguntas y respuestas clave sobre Inter Miami vs New York City

Cómo salió Inter Miami vs New York City

Inter Miami ganó 3-2 como visitante en la MLS.

Messi hizo un gol

Sí, Lionel Messi marcó el 2-2 con un tiro libre clave.

Quiénes hicieron los goles del Inter Miami

Convirtieron Gonzalo Luján, Lionel Messi y Micael.

Cómo quedó Inter Miami en la tabla

Quedó tercero en la Conferencia Este con 10 puntos.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami

Juega el 4 de abril ante Austin FC por la MLS.