Gol de Lionel Messi y triunfo del Inter Miami: le ganó 3-2 a New York City y se prende en la MLS

Con un nuevo aporte de Lionel Messi, el Inter Miami CF ganó un partidazo 3-2 ante New York City como visitante por la MLS. El equipo reaccionó a tiempo y logró un triunfo clave para recuperarse tras la eliminación en la Concachampions.
Con un gol del argentino Messi, el Inter Miami CF venció al duro New York City y se recuperó en la MLS tras un partidazo. Mirá lo sucedido.
Con un nuevo aporte de Lionel Messi, el Inter Miami CF ganó un partidazo 3-2 ante New York City como visitante por la MLS. El equipo reaccionó a tiempo y logró un triunfo clave para recuperarse tras la eliminación en la Concachampions.
El conjunto de las “Garzas” pegó primero y rápido: a los 3 minutos del primer tiempo, el argentino Gonzalo Luján aprovechó un rebote en el área y puso el 1-0.
Pero el partido se volvió intenso y cambiante. El New York City reaccionó con otro argentino: Nicolás Fernández Mercau, que empató con un gran tiro libre. Y en el inicio del segundo tiempo, Agustín Ojeda dio vuelta el marcador tras una buena asistencia de Maximiliano Moralez.
Cuando el partido se complicaba, apareció el de siempre. A los 15 minutos del segundo tiempo, Lionel Messi marcó el 2-2 con un tiro libre que, tras un rebote, terminó descolocando al arquero rival.
El impacto del gol fue inmediato: el equipo recuperó confianza y empujó en busca del triunfo.
El golpe final llegó a los 29 minutos del complemento, cuando el brasileño Micael conectó un cabezazo preciso para sellar el 3-2 definitivo. Con este resultado, el Inter Miami se repuso de la eliminación en la Copa de Campeones Concacaf y se acomodó en la tabla.
Las “Garzas” quedaron terceras en la Conferencia Este con 10 puntos, metiéndose nuevamente en zona competitiva. El próximo desafío del equipo será el 4 de abril, cuando reciba a Austin FC, con la intención de seguir escalando en la MLS 2026.
Inter Miami ganó 3-2 como visitante en la MLS.
Sí, Lionel Messi marcó el 2-2 con un tiro libre clave.
Convirtieron Gonzalo Luján, Lionel Messi y Micael.
Quedó tercero en la Conferencia Este con 10 puntos.
Juega el 4 de abril ante Austin FC por la MLS.