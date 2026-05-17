17 de mayo de 2026
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Haas analiza bajar a Esteban Ocon y Jack Doohan podría volver a la Fórmula 1 en 2026

La escudería Haas analiza cambios por el flojo andar de Esteban Ocon y el australiano Jack Doohan aparece como reemplazo en la dura F1. Mirá lo que se viene.

Jack Doohan espera su chance en Haas.

Jack Doohan espera su chance en Haas.

Por Sitio Andino Deportes

El futuro de Esteban Ocon en Haas comenzó a llenarse de dudas en plena temporada 2026 de Fórmula 1, luego de las versiones que indican que la escudería analiza seriamente realizar cambios por el flojo rendimiento del piloto francés. En ese escenario, Jack Doohan aparece como el principal candidato para ocupar su lugar.

Ocon perdió terreno dentro de Haas

El piloto francés llegó a Haas con el objetivo de aportar experiencia y liderazgo tras su salida de Alpine, aunque los resultados estuvieron lejos de lo esperado. Con errores en pista, actuaciones irregulares y algunas tensiones internas, Esteban Ocon quedó en el centro de las críticas dentro del equipo estadounidense.

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Además, el crecimiento del joven Oliver Bearman comenzó a dejar todavía más expuestas las dificultades del francés en esta temporada de Fórmula 1. La diferencia de rendimiento entre ambos pilotos generó preocupación dentro de la escudería y alimentó las versiones sobre una posible modificación en plena competencia. Aunque todavía no existe una confirmación oficial, en el paddock ya crecen los rumores sobre un posible cambio de piloto antes del cierre del campeonato.

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Jack Doohan aparece como reemplazo inmediato

El principal apuntado para reemplazar a Esteban Ocon es Jack Doohan, actual piloto reserva de Haas y uno de los nombres que sigue muy de cerca la estructura estadounidense. El australiano perdió su lugar en Alpine durante 2025 luego del ascenso de Franco Colapinto, aunque logró mantenerse dentro de la órbita de la Fórmula 1 gracias a su incorporación a Haas y al respaldo comercial vinculado con Toyota.

Dentro del equipo valoran la experiencia acumulada por Doohan, su trabajo como piloto de simulador y el conocimiento que tiene de la estructura. Por eso aparece como una opción concreta si finalmente se produce una salida anticipada de Ocon. El australiano podría así regresar a la grilla mucho antes de lo previsto en una temporada donde varios equipos ya comenzaron a analizar movimientos internos.

El efecto Colapinto y el mercado de pilotos de Fórmula 1

La posible salida de Esteban Ocon y el eventual regreso de Jack Doohan también vuelven a poner el foco sobre el impacto que generó el desembarco de Franco Colapinto en la máxima categoría. Fue justamente el ascenso del piloto argentino dentro de Alpine el que terminó dejando sin asiento titular a Doohan durante la temporada pasada. Ahora, el australiano podría encontrar una nueva oportunidad en medio de un mercado de pilotos cada vez más dinámico y exigente.

La temporada 2026 de Fórmula 1 viene mostrando un contexto muy agresivo para los pilotos jóvenes y experimentados, donde los equipos toman decisiones rápidas frente a la presión de resultados inmediatos. En ese escenario, el futuro de Esteban Ocon aparece cada vez más rodeado de incertidumbre mientras Jack Doohan espera una nueva chance para volver a competir oficialmente en la máxima categoría.

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