Torneo Federal A: San Martín fue goleado en Monte Maíz y quedó último en la Zona 3

Todo complicado para el Albirrojo en el duro Torneo Federal A.

El Atlético Club San Martín sufrió una dura derrota este domingo al caer 4 a 1 frente a Argentino de Monte Maíz por la novena fecha del Torneo Federal A . El equipo mendocino mostró actitud y generó situaciones, aunque volvió a fallar en la definición y terminó pagando muy caro cada error defensivo en Córdoba.

El cuadro esteño llegaba a este cotejo con los números en rojo y necesitaba los tres puntos más que nadie. La partida de Corrales y la llegada de Abaurre habían dado algo de aire pero hoy no hubo suerte.

Nada de perder puntos: duelos claves para Huracán Las Heras, Fadep y San Martín en el Federal A

FADEP lo ganó en la última ante Huracán y salió de la zona roja del Federal A

El conjunto cordobés fue extremadamente efectivo y aprovechó prácticamente todas las situaciones claras que generó frente al arco del elenco mendocino. El local abrió el marcador a los 23 minutos del primer tiempo gracias al tanto de Ignacio Blangetti .

Apenas siete minutos más tarde, Ramiro Lasserre amplió diferencias y dejó al Atlético Club San Martín muy golpeado antes del descanso. El equipo Chacarero intentó reaccionar desde el juego y mostró voluntad ofensiva, aunque volvió a evidenciar serios problemas de precisión en los últimos metros.

Las oportunidades que generó el conjunto mendocino terminaron chocando contra su propia ineficacia, mientras que el dueño de casa mostró contundencia absoluta cada vez que pisó el área rival.

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San Martín descontó pero nunca pudo meterse en partido

En el complemento, Argentino de Monte Maíz volvió a golpear rápidamente y a los 15 minutos apareció Jorge Tejada para establecer el 3 a 0 parcial en Córdoba. El equipo dirigido por Alejandro Abaurre no bajó los brazos y cuatro minutos más tarde encontró el descuento a través de Agustín Ferro, quien marcó el único tanto del conjunto mendocino.

Ese gol parecía darle algo de esperanza al Albirrojo, que intentó adelantarse algunos metros y asumir mayores riesgos ofensivos buscando volver al partido. Sin embargo, nuevamente aparecieron las dificultades para transformar las aproximaciones en situaciones realmente peligrosas.

A los 32 minutos del segundo tiempo, Hugo Vera terminó liquidando la historia con el cuarto gol del conjunto cordobés para decretar una goleada muy dura para el Atlético Club San Martín.

El Chacarero quedó último y se complica en el Federal A: mirá lo que se viene

La derrota dejó al equipo mendocino en una situación muy delicada dentro de la Zona 3 del Federal A. El triunfo de FADEP frente a Huracán Las Heras terminó empujando al conjunto chacarero al último puesto de la tabla.

Más allá de algunos pasajes positivos desde lo futbolístico y de la intención ofensiva mostrada en varios momentos del encuentro, el equipo volvió a sufrir problemas de contundencia y fragilidad defensiva. El ciclo de Alejandro Abaurre recién comienza, aunque el panorama aparece cada vez más complejo para un plantel que necesita sumar puntos de manera urgente para escapar de la zona baja.

El próximo compromiso será determinante para intentar cortar la mala racha y recuperar algo de confianza en una temporada que viene siendo muy complicada para el Atlético Club San Martín.

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San Martín no logró sumar en el Modesto Marrone y cayó por 4-1 ante Argentino de Monte Maíz. El gol del León lo convirtió Agustín Ferro.



El próximo fin de semana, el Chacarero visitará a Juventud Unida por una nueva fecha del… — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) May 17, 2026

La síntesis

Argentino de Monte Maíz (4): Alexis Bonet; Hugo Vera Oviedo, Matías Barbero, Elián Coronas y Leonardo López; Facundo Rassol, Sebastián González, Ramiro Lasserre e Ignacio Blangetti; Gabriel Sarmiento y Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.

Ingresos: Matías Vaccaneo, Iván Amaya, Dante Zona, Juan Dignani, Lucas Rainero, Santiago Landi, Dalmiro Lukievicz, Juan Tomadoni y Mateo Romero.

Atlético Club San Martín (1): Leonardo Rodríguez; Lucas Más, Matías Contreras, Nahuel Bernabé y Mateo Zapata; Enzo Tejada, Emanuel Décimo, Ricardo Herensperger y Juan Mazzolo; Agustín Ferro y Ricardo Dichiara. DT: a confirmar.

Ingresos: Valentín Rosa, Pedro Velázquez, Fabricio Ojeda, Juan Almeida, Facundo Britos, Agustín Ferro, Santiago Barrera, Román Pérez y Diego González.

Goles: PT 23´ Ignacio Blangetti (A) y 30´ Ramiro Lasserre (A). ST 15´ Jorge Tejada (A), 19´ Agustín Ferro (SM) y 32´ Hugo Vera (A).

Árbitro: Rodrigo Rivero.

Cancha: Argentino de Monte Maíz.