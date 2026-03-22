22 de marzo de 2026
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Club Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú recibe a Midland con la necesidad de volver a ganar: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú choca contra el ascendido Midland por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

El Club Deportivo Maipú busca los tres puntos.

Foto: Prensa Club Deportivo Maipú
Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Maipú vuelve a jugar en casa, por una nueva fecha de la Primera Nacional, con una misión clara: recuperarse rápido y no ceder terreno en la pelea por el Reducido. Tras la derrota ante Atlanta, el Cruzado sabe que necesita hacerse fuerte en La Fortaleza ante Midland para seguir siendo protagonista. Se juega desde las 19 y se puede ver en LPF Play.

Maipú quiere reaccionar y sostener su lugar arriba

El equipo mendocino viene de un golpe que dolió, pero no cambia el objetivo. Ser competitivo, sumar y mantenerse en zona de Reducido sigue siendo la meta. Atrás quedó la derrota ante Atlanta 3/1.

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En casa, Maipú suele hacerse fuerte y ahí aparece una gran oportunidad para volver a la victoria y recuperar confianza, en un torneo donde cada punto empieza a pesar.

Midland llega con ambición y quiere dar el salto

Del otro lado estará Midland, que viene de empatar 1-1 ante Almagro y tiene claro lo que busca: meterse en la zona caliente de la tabla.

No será un rival sencillo. Llega con la intención de sumar y aprovechar cualquier error, lo que anticipa un partido parejo, intenso y con mucho en juego.

Un partido clave pensando en lo que viene

El encuentro se jugará el domingo 22 de marzo a las 19:00 en La Fortaleza, por la fecha 6 de la Primera Nacional.

Para Maipú no es un partido más. Además de lo inmediato, ya aparece en el horizonte un cruce especial: en la próxima fecha será local ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, en uno de los duelos más esperados.

Por eso, ganar ahora no solo suma en la tabla: también puede marcar el envión anímico para lo que viene.

Preguntas y respuestas clave sobre Deportivo Maipú

Cuándo juega Deportivo Maipú

El domingo 22 de marzo a las 19:00.

Dónde juega el Cruzado

En La Fortaleza de Maipú.

Cómo llega Maipú

Tras perder con Atlanta, pero buscando sostenerse en zona de Reducido.

Cómo llega Midland

Con un empate y la intención de meterse en los puestos de arriba.

Qué se viene después

El cruce ante Godoy Cruz en el Malvinas, uno de los partidos más esperados.

La síntesis

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