El Deportivo Maipú recibe a Midland con la necesidad de volver a ganar: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Maipú vuelve a jugar en casa, por una nueva fecha de la Primera Nacional , con una misión clara: recuperarse rápido y no ceder terreno en la pelea por el Reducido . Tras la derrota ante Atlanta, el Cruzado sabe que necesita hacerse fuerte en La Fortaleza ante Midland para seguir siendo protagonista. Se juega desde las 19 y se puede ver en LPF Play.

El equipo mendocino viene de un golpe que dolió, pero no cambia el objetivo. Ser competitivo, sumar y mantenerse en zona de Reducido sigue siendo la meta. Atrás quedó la derrota ante Atlanta 3/1.

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El Deportivo Maipú se quedó sin nada ante Atlanta

En casa, Maipú suele hacerse fuerte y ahí aparece una gran oportunidad para volver a la victoria y recuperar confianza , en un torneo donde cada punto empieza a pesar.

Del otro lado estará Midland , que viene de empatar 1-1 ante Almagro y tiene claro lo que busca: meterse en la zona caliente de la tabla .

No será un rival sencillo. Llega con la intención de sumar y aprovechar cualquier error, lo que anticipa un partido parejo, intenso y con mucho en juego.

Un partido clave pensando en lo que viene

El encuentro se jugará el domingo 22 de marzo a las 19:00 en La Fortaleza, por la fecha 6 de la Primera Nacional.

Para Maipú no es un partido más. Además de lo inmediato, ya aparece en el horizonte un cruce especial: en la próxima fecha será local ante Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, en uno de los duelos más esperados.

Por eso, ganar ahora no solo suma en la tabla: también puede marcar el envión anímico para lo que viene.

Preguntas y respuestas clave sobre Deportivo Maipú

Cuándo juega Deportivo Maipú

El domingo 22 de marzo a las 19:00.

Dónde juega el Cruzado

En La Fortaleza de Maipú.

Cómo llega Maipú

Tras perder con Atlanta, pero buscando sostenerse en zona de Reducido.

Cómo llega Midland

Con un empate y la intención de meterse en los puestos de arriba.

Qué se viene después

El cruce ante Godoy Cruz en el Malvinas, uno de los partidos más esperados.

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones