Independiente Rivadavia campeón de la Copa Federal femenina: ganó por penales y hace historia

Por Sitio Andino Deportes 22 de marzo de 2026 - 18:24 El , tras vencer por penales a Club Sportivo Independiente Rivadavia es campeón de la Copa Federal femenina Central Córdoba (SE) en una final electrizante. El equipo mendocino volvió a demostrar su crecimiento y se consagró como el mejor del país, marcando un hito histórico.
La final terminó
1-1 en los 90 minutos, pero en la definición desde los doce pasos, la Lepra se impuso 5-4 para quedarse con el título en el predio Nery Pumpido de Santa Fe. El equipo dirigido por Gustavo Gallardo tuvo una figura excluyente: la arquera Soledad Arroyo, quien atajó el penal decisivo y desató el festejo leproso.
El gol de Independiente Rivadavia en el tiempo reglamentario fue convertido por
Lucía Napolitano, tras un tiro libre indirecto dentro del área, en una jugada poco habitual pero clave.
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Soledad Arroyo, la heroína del título de Independiente Rivadavia
La arquera fue determinante en la final. No solo sostuvo al equipo durante el partido, sino que además se convirtió en la
gran figura en los penales, tapando el disparo decisivo.
Su actuación quedó marcada como uno de los momentos más importantes en la historia del
fútbol femenino de Independiente Rivadavia.
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El camino campeón de Independiente Rivadavia en la Copa Federal
El título no fue casualidad. La Lepra construyó una campaña sólida desde el inicio.
fue: En el Torneo Regional 2025, 3-2 a San Martín (SJ) 5-4 a Godoy Cruz 1-0 a Sporting Victoria (SL)
Campeón de Cuyo
Ya en la
Copa Federal 2026, el recorrido fue contundente: 3-0 por penales a Pacífico (Neuquén) 3-1 a Juventud Unida (Tandil) 5-4 por penales (1-1) a Central Córdoba (SE)
Este logro posiciona a
Independiente Rivadavia como uno de los grandes protagonistas del fútbol femenino argentino, reafirmando un proyecto que no para de crecer y que ya pisa fuerte a nivel nacional.
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Preguntas y respuestas clave sobre Independiente Rivadavia campeón
Quién ganó la Copa Federal femenina 2026
Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Federal femenina.
Cómo fue la final de la Copa Federal
Empataron
1-1 y la Lepra ganó 5-4 por penales ante Central Córdoba (SE).
Quién fue la figura de la final
La arquera
Soledad Arroyo, que atajó el penal decisivo.
Dónde se jugó la final
En el
predio Nery Pumpido de Santa Fe.
Por qué es histórico este título
Porque es una
consagración nacional histórica para el fútbol femenino de Independiente Rivadavia.