Rodrigo De Paul, en duda: la lesión que preocupa a la Scaloneta antes de los amistosos

La Selección de fútbol de Argentina encendió las alarmas por Rodrigo De Paul, quien sufrió una contusión muscular en la pierna izquierda y quedó afuera del partido de Inter Miami en la MLS. Su evolución preocupa de cara a los amistosos en La Bombonera.
El mediocampista del Inter Miami CF no viajará para enfrentar a New York City FC, luego de haber recibido un fuerte golpe en el duelo anterior ante Nashville SC.
Qué hará Scaloni y las opciones si no juega De Paul
El cuerpo técnico mantiene una postura clara: no arriesgar jugadores en amistosos, sobre todo pensando en el Mundial 2026.
En ese contexto, si De Paul no llega en condiciones, Scaloni podría decidir no convocarlo o preservarlo para evitar una lesión mayor.
Entre las alternativas que maneja la Selección aparecen:
Exequiel Palacios
Máximo Perrone
Valentín Barco
Todos con chances de ocupar su lugar en el mediocampo si no se recupera a tiempo. El objetivo principal es claro: llegar con el plantel en óptimas condiciones al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que cada decisión se toma con máxima cautela.
Preguntas y respuestas clave sobre De Paul y la Selección Argentina
Qué lesión tiene Rodrigo De Paul
Rodrigo De Paul sufrió una contusión muscular en la pierna izquierda tras un golpe en la MLS.
Por qué no juega en Inter Miami
No juega por precaución, ya que el cuerpo técnico decidió evitar riesgos físicos tras la molestia.
Llega De Paul a los amistosos con la Selección Argentina
Está en duda y su presencia dependerá de la evolución en los próximos días.
Cuándo juega Argentina en La Bombonera
Juega el 27 de marzo vs Mauritania y el 31 de marzo vs Zambia.
Quién puede reemplazar a De Paul
Las principales opciones son Exequiel Palacios, Máximo Perrone y Valentín Barco.