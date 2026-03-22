22 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul, en duda: la lesión que preocupa a la Scaloneta antes de los amistosos

El volante Rodrigo De Paul está en duda por una lesión muscular y en la Selección de fútbol de Argentina siguen su evolución para los amistosos. Mirá qué pasó.

Rodrigo De Paul encendió las alarmas en la Selección tras sufrir una contusión muscular en la MLS.

Rodrigo De Paul encendió las alarmas en la Selección tras sufrir una contusión muscular en la MLS.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina encendió las alarmas por Rodrigo De Paul, quien sufrió una contusión muscular en la pierna izquierda y quedó afuera del partido de Inter Miami en la MLS. Su evolución preocupa de cara a los amistosos en La Bombonera.

El mediocampista del Inter Miami CF no viajará para enfrentar a New York City FC, luego de haber recibido un fuerte golpe en el duelo anterior ante Nashville SC.

Lee además
La Selección de fútbol de Argentina vuelve al país y genera furor en la previa del Mundial 2026.

Entradas Argentina vs Mauritania: precios picantes y cómo conseguirlas antes del Mundial
Nicolás Varrone, Milner y Catsburg festejan el podio tras una exigente carrera en Sebring.

Varrone la rompió en Sebring y subió al podio en una carrera durísima del IMSA

Si bien el diagnóstico inicial no indica una lesión grave, el cuerpo técnico decidió preservarlo por precaución, evitando riesgos innecesarios en esta etapa del calendario.

Rodrigo De Paul, en duda para los amistosos de la Selección en La Bombonera

La situación genera preocupación en el entorno de Lionel Scaloni, ya que falta menos de una semana para los compromisos internacionales.

Argentina tiene programados dos partidos:

  • 27 de marzo vs Mauritania
  • 31 de marzo vs Zambia

Ambos encuentros se disputarán en La Bombonera, y la presencia de De Paul dependerá de su evolución física en los próximos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035720563092549786&partner=&hide_thread=false

Qué hará Scaloni y las opciones si no juega De Paul

El cuerpo técnico mantiene una postura clara: no arriesgar jugadores en amistosos, sobre todo pensando en el Mundial 2026.

En ese contexto, si De Paul no llega en condiciones, Scaloni podría decidir no convocarlo o preservarlo para evitar una lesión mayor.

Entre las alternativas que maneja la Selección aparecen:

  • Exequiel Palacios
  • Máximo Perrone
  • Valentín Barco

Todos con chances de ocupar su lugar en el mediocampo si no se recupera a tiempo. El objetivo principal es claro: llegar con el plantel en óptimas condiciones al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que cada decisión se toma con máxima cautela.

Preguntas y respuestas clave sobre De Paul y la Selección Argentina

Qué lesión tiene Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul sufrió una contusión muscular en la pierna izquierda tras un golpe en la MLS.

Por qué no juega en Inter Miami

No juega por precaución, ya que el cuerpo técnico decidió evitar riesgos físicos tras la molestia.

Llega De Paul a los amistosos con la Selección Argentina

Está en duda y su presencia dependerá de la evolución en los próximos días.

Cuándo juega Argentina en La Bombonera

Juega el 27 de marzo vs Mauritania y el 31 de marzo vs Zambia.

Quién puede reemplazar a De Paul

Las principales opciones son Exequiel Palacios, Máximo Perrone y Valentín Barco.

Temas
Seguí leyendo

Cerúndolo ganó el duelo argentino en Miami y Etcheverry avanzó con autoridad en el Masters 1000

Estos son los ganadores del Rally de Portugal tras una batalla épica

Mendoza celebra: Marco García campeón sudamericano y Lucía sigue invicta

La Lepra, en una final anticipada, choca con Central en el Gargantini: hora y dónde verlo

El Deportivo Maipú quiere recuperar terreno ante Midland

Al Tomba se le escapó un partido increíble en Chaco y se llevó un empate con sabor a derrota

Nada le sale: Gimnasia cayó ante Newell's y crece la preocupación

Rally Raid de Portugal: lideran los favoritos, pero la historia aún no está escrita

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra va por los tres puntos.

La Lepra, en una final anticipada, choca con Central en el Gargantini: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Se registró un importante movimiento vehicular en el Paso a Chile este sábado.

Se confirma el cierre del Paso Cristo Redentor: desde qué hora y los motivos

Conocé si el túnel internacionall está abierto o cerrado este domingo.

¿Tenés pensado viajar a Chile? Conocé si el Paso Cristo Redentor abre o no este domingo

Estafas millonarias: allanamientos en el Gran Mendoza complican al abogado investigado

Siete allanamientos y un abogado en la mira: el caso que sacude al mundo financiero mendocino

Sube la temperatura y en Mendoza hay alerta por tormentas y Zonda.

Rige una alerta amarilla por tormentas y Zonda este domingo en Mendoza: a qué zonas afecta

Se esperan tormentas en algunas zonas de la provincia este domingo.

Se esperan tormentas y Zonda en algunas zonas de Mendoza este domingo: a qué hora y a qué zonas afectarán