Entradas Selección vs Mauritania: precios, cómo comprar y cuándo salen a la venta antes del Mundial 2026

Por Sitio Andino Deportes 22 de marzo de 2026 - 14:04
La
vuelve a jugar en el país y ya se confirmó la Selección de fútbol de Argentina venta de entradas para el amistoso ante Mauritania, un partido clave en la previa del Mundial 2026. Será una de las últimas chances de ver a la Scaloneta en vivo, con una demanda altísima.
El panorama completo para ver a la Selección de fútbol de Argentina , que será el La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la venta de tickets para el encuentro ante Mauritania anteúltimo partido antes del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Como viene ocurriendo en cada presentación del equipo de
Lionel Scaloni, se espera un estadio lleno y entradas que se agoten rápidamente.
Los valores mantienen una lógica similar a los últimos partidos en Argentina, con precios diferenciados según la ubicación.
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Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Mauritania
Estos son los
precios confirmados para ver a la Selección argentina vs Mauritania: Popular: $90.000 Popular menores: $25.000 Platea alta K: $150.000 Platea alta (H-H-J-F-G): $200.000 Platea baja L: $350.000 Platea media C-D-M: $330.000 Platea media A-B: $350.000 Preferencial: $490.000
Los valores reflejan la
alta demanda que genera la “Albiceleste”, especialmente en la antesala del Mundial. Cómo comprar entradas para Argentina vs Mauritania paso a paso
La venta se realiza de manera
online a través del sistema oficial de la AFA (AFA Tickets / Deportick).
Para comprar entradas:
Es necesario registrarse previamente en la plataforma Ingresar con usuario y contraseña Seleccionar ubicación y disponibilidad Completar el pago online
Se recomienda ingresar con anticipación, ya que las entradas suelen
agotarse en pocas horas.
El atractivo del partido no pasa tanto por el rival, sino por el contexto: será una de las
últimas presentaciones de la Selección en el país antes del Mundial 2026.
Además, crece la expectativa por la posible presencia de
Lionel Messi, en lo que podría ser una de sus últimas funciones con la camiseta argentina en casa. Preguntas y respuestas clave sobre Argentina vs Mauritania Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs Mauritania
Las entradas van desde
$25.000 (menores) hasta $490.000 (preferencial), según la ubicación. Dónde comprar entradas para Argentina vs Mauritania
Se compran de forma online en
AFA Tickets / Deportick, el sistema oficial de la AFA. Cuándo se venden las entradas
La venta ya fue habilitada por la
AFA y se espera que se agoten rápidamente. Por qué es importante este partido
Porque es uno de los
últimos partidos de la Selección argentina en el país antes del Mundial 2026. Juega Messi contra Mauritania
Aún no está confirmado, pero hay expectativa por ver a
Lionel Messi, ya que podría ser una de sus últimas veces jugando en Argentina.