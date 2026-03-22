22 de marzo de 2026
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Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi ganó el GP de Brasil de MotoGP y se escapa en el campeonato con Aprilia

El italiano Marco Bezzecchi dominó el GP de Brasil de MotoGP y se afianza como líder del campeonato tras otro triunfo. Repasá lo sucedido.

Marco Bezzecchi dominó en Brasil y consolidó el gran momento de Aprilia en MotoGP.

Marco Bezzecchi dominó en Brasil y consolidó el gran momento de Aprilia en MotoGP.

Por Sitio Andino Deportes

El italiano Marco Bezzecchi ganó el Gran Premio de Brasil de MotoGP y se afirmó como líder del campeonato mundial. Con una actuación dominante en Goiânia, lideró de punta a punta y encabezó el 1-2 de Aprilia, en un fin de semana caótico.

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La carrera, disputada en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia, fue recortada de 31 a 24 vueltas por la degradación del asfalto, uno de los grandes problemas del fin de semana. Desde el inicio, el piloto italiano tomó la punta y nunca la soltó, mostrando un ritmo sólido y sin fisuras.

Aprilia dominó el GP de Brasil con Marco Bezzecchi y Jorge Martín

El dominio de la marca fue total: Aprilia firmó el 1-2 con Jorge Martín como escolta, en una actuación que confirma el gran presente del equipo.

Detrás, el tercer puesto quedó en manos de Fabio Di Giannantonio, tras una intensa lucha con Marc Márquez, que peleó hasta el final por el podio.

Más atrás completaron el top:

  • Ai Ogura (5°)
  • Álex Márquez (6°)
  • Pedro Acosta (7°)
  • Fermín Aldeguer (8°)
  • Johann Zarco (9°)
  • Raúl Fernández (10°)

Las únicas incidencias destacadas fueron las caídas de Joan Mir y Francesco Bagnaia, en un fin de semana complicado para varios protagonistas.

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Así quedó el campeonato de MotoGP tras el triunfo de Bezzecchi en Brasil

Con esta victoria, Bezzecchi suma 56 puntos y se consolida como líder del campeonato de MotoGP 2026.

Lo siguen:

  • Jorge Martín, a 11 puntos
  • Pedro Acosta, a 14
  • Di Giannantonio, a 19
  • Marc Márquez, a 22

El italiano buscará extender su dominio el próximo fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá en el Circuito de las Américas de Austin.

El presente de Bezzecchi y Aprilia marca una tendencia clara: hoy son los grandes protagonistas del MotoGP 2026.

Preguntas y respuestas clave sobre el GP de Brasil de MotoGP

Quién ganó el GP de Brasil de MotoGP 2026

Ganó Marco Bezzecchi, liderando de principio a fin con Aprilia.

Cómo fue la carrera en Brasil

Fue una carrera recortada por problemas en el asfalto, pero Bezzecchi dominó sin complicaciones.

Quiénes completaron el podio

Jorge Martín (2°) y Fabio Di Giannantonio (3°).

Cómo está el campeonato de MotoGP

Bezzecchi lidera con 56 puntos, seguido por Martín y Acosta.

Cuándo es la próxima carrera de MotoGP

El próximo GP será en Estados Unidos, en el circuito de Austin.

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