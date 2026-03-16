Eduardo Coudet habló tras el triunfo de River y pidió calma: "Todavía estamos ansiosos"

Eduardo Coudet dirigió su primer partido en el Monumental en su regreso a River.

Eduardo Coudet vivió una noche especial en el Monumental . El entrenador volvió a dirigir en Núñez y lo hizo con una victoria 2-0 de River ante Sarmiento , resultado que le permitió comenzar su nuevo ciclo con buenas sensaciones.

Tras el encuentro, el técnico millonario valoró el rendimiento del equipo, aunque también remarcó que todavía hay aspectos por mejorar. “ Sensaciones muy lindas de volver al Monumental y de ganar. El equipo tuvo una muy buena actuación ”, aseguró el Chacho en conferencia de prensa.

River le ganó a Huracán en el debut de Eduardo Coudet en el Torneo Apertura 2026

El entrenador reconoció que el comienzo del partido fue complicado para su equipo , aunque luego logró acomodarse y manejar el desarrollo del juego. “ Nos costó un poco leer el comienzo del partido, tenemos que seguir mejorando. Siempre uno como entrenador busca el ideal; volvemos de a poquito a generar juego ”, explicó.

A pesar del triunfo, Coudet dejó en claro que mantiene una mirada exigente sobre el funcionamiento del equipo. “ Estoy siendo demasiado exigente, ganamos bien , pero sabemos que todavía hay cosas por corregir”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GonzaLog84251/status/2033353550554685814&partner=&hide_thread=false ESTO DIJO EDUARDO COUDET TRAS EL TRIUNFO ANTE SARMIENTO!!!

pic.twitter.com/C17HIYsgAR — Info Argentino (@GonzaLog84251) March 16, 2026

“Todavía estamos un poquito ansiosos”

El técnico también se refirió al momento del equipo y a la necesidad de seguir trabajando para encontrar el mejor nivel. “Venimos de jugar hace muy poquito, así que dosificar las cargas es lógico. Todos tenemos responsabilidad para defender y desde la generación de juego. Todavía estamos un poquito ansiosos; el equipo y el afuera. Necesitamos tiempo y trabajo”, señaló.

En ese sentido, Coudet remarcó cuál es la identidad que pretende para su equipo. “A mí me gustan los equipos físicos, necesitamos sostener una dinámica importante y que se vayan acostumbrando a eso. De a poco va a salir más fluido”, sostuvo.

Expectativa por la Copa Sudamericana

Durante la conferencia, el entrenador también fue consultado por el sorteo de la Conmebol Sudamericana, torneo que River disputará esta temporada. “La expectativa es la mejor y nos adaptaremos a lo que toque. Hay lugares desde la logística que se hace más difícil, pero tendremos que prepararnos para competir”, afirmó.

Por último, el DT destacó la importancia de acompañar a los futbolistas jóvenes dentro del plantel. “Cuando a los jóvenes les generás una estructura, se les hace todo más fácil”, concluyó Coudet.

Preguntas clave sobre Coudet y River

Qué dijo Eduardo Coudet tras el triunfo de River

El DT aseguró que el equipo tuvo una buena actuación, aunque reconoció que todavía deben mejorar y que “están un poco ansiosos”.

Contra quién ganó River

River venció 2-0 a Sarmiento en el Monumental.

Qué torneo internacional jugará River

El equipo disputará la Copa Sudamericana.

Qué estilo de juego busca Coudet para River

El entrenador afirmó que quiere equipos físicos, con dinámica e intensidad durante todo el partido.