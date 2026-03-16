16 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Eduardo Coudet

Eduardo Coudet habló tras el triunfo de River y pidió calma: "Todavía estamos ansiosos"

El entrenador de River Plate, Eduardo Coudet, valoró la victoria ante Sarmiento y reconoció que el equipo todavía debe mejorar en el juego. Mirá lo que dijo.

Eduardo Coudet dirigió su primer partido en el Monumental en su regreso a River.

Eduardo Coudet dirigió su primer partido en el Monumental en su regreso a River.

Por Sitio Andino Deportes

Eduardo Coudet vivió una noche especial en el Monumental. El entrenador volvió a dirigir en Núñez y lo hizo con una victoria 2-0 de River ante Sarmiento, resultado que le permitió comenzar su nuevo ciclo con buenas sensaciones.

Tras el encuentro, el técnico millonario valoró el rendimiento del equipo, aunque también remarcó que todavía hay aspectos por mejorar. Sensaciones muy lindas de volver al Monumental y de ganar. El equipo tuvo una muy buena actuación”, aseguró el Chacho en conferencia de prensa.

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A pesar del triunfo, Coudet dejó en claro que mantiene una mirada exigente sobre el funcionamiento del equipo. “Estoy siendo demasiado exigente, ganamos bien, pero sabemos que todavía hay cosas por corregir”, agregó.

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“Todavía estamos un poquito ansiosos”

El técnico también se refirió al momento del equipo y a la necesidad de seguir trabajando para encontrar el mejor nivel. “Venimos de jugar hace muy poquito, así que dosificar las cargas es lógico. Todos tenemos responsabilidad para defender y desde la generación de juego. Todavía estamos un poquito ansiosos; el equipo y el afuera. Necesitamos tiempo y trabajo”, señaló.

En ese sentido, Coudet remarcó cuál es la identidad que pretende para su equipo. “A mí me gustan los equipos físicos, necesitamos sostener una dinámica importante y que se vayan acostumbrando a eso. De a poco va a salir más fluido”, sostuvo.

Expectativa por la Copa Sudamericana

Durante la conferencia, el entrenador también fue consultado por el sorteo de la Conmebol Sudamericana, torneo que River disputará esta temporada. “La expectativa es la mejor y nos adaptaremos a lo que toque. Hay lugares desde la logística que se hace más difícil, pero tendremos que prepararnos para competir”, afirmó.

Por último, el DT destacó la importancia de acompañar a los futbolistas jóvenes dentro del plantel. “Cuando a los jóvenes les generás una estructura, se les hace todo más fácil”, concluyó Coudet.

Preguntas clave sobre Coudet y River

Qué dijo Eduardo Coudet tras el triunfo de River

El DT aseguró que el equipo tuvo una buena actuación, aunque reconoció que todavía deben mejorar y que “están un poco ansiosos”.

Contra quién ganó River

River venció 2-0 a Sarmiento en el Monumental.

Qué torneo internacional jugará River

El equipo disputará la Copa Sudamericana.

Qué estilo de juego busca Coudet para River

El entrenador afirmó que quiere equipos físicos, con dinámica e intensidad durante todo el partido.

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