22 de marzo de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra, en una final anticipada, choca con Central en el Gargantini: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra Rosario Central por una nueva fecha del Torneo Apertura. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra va por los tres puntos.

La Lepra va por los tres puntos.

Foto: Prensa Liga Profesional de Fútbol
 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia vive uno de sus mejores momentos en el Torneo Apertura 2026 y este domingo tendrá una prueba de carácter cuando reciba a Rosario Central en el estadio Bautista Gargantini. El partido, correspondiente a la fecha 12 de la Zona B, comenzará a las 22.15 y puede marcar mucho más que tres puntos en la pelea por la clasificación.

La Lepra no solo suma: convencen sus formas. El equipo de Alfredo Berti encontró identidad, confianza y una idea clara dentro de la cancha, algo que se refleja en la tabla y en el rendimiento colectivo.

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En las últimas fechas, Independiente Rivadavia logró algo fundamental: convertirse en un equipo confiable. No depende de una sola figura, sino que encuentra respuestas en distintos nombres y momentos del partido.

En ese esquema, se destacan futbolistas como Fabrizio Sartori Prieto, José Florentín, Tomás Bottari y Matías Fernández, piezas que le dan equilibrio y soluciones en ataque. Además, el Gargantini aparece como un factor determinante. Hacerse fuerte en casa será clave para sostener la posición y seguir consolidándose como protagonista.

Rosario Central llega en alza con Ángel Di María como bandera

Del otro lado estará un rival de peso. Rosario Central llega en un buen momento, con cuatro partidos sin perder y tras una victoria ante Banfield que lo mantiene en la pelea.

El equipo de Jorge Almirón tiene jerarquía y variantes, con nombres como Ángel Di María, Jaminton Campaz, Franco Ibarra y Alejo Veliz, que pueden marcar diferencias en cualquier momento.

La cercanía en la tabla le agrega tensión al cruce. Central está a tiro de la cima y sabe que un triunfo en Mendoza puede cambiar el panorama del grupo.

Un duelo directo que puede marcar el rumbo del torneo

El partido no es uno más. Se trata de un cruce entre equipos que ya dejaron de pensar en sumar y empezaron a pensar en consolidarse arriba. Independiente Rivadavia tendrá que sostener su identidad, asumir el protagonismo y jugar con la misma determinación que mostró en las últimas fechas. Porque si algo dejó en claro este equipo, es que cuando se anima, compite contra cualquiera.

El antecedente más cercano entre ambos fue en 2024, con empate 1-1. Sin embargo, el contexto actual es distinto: los dos llegan mejor y con objetivos más claros.

Lo que se viene para la Lepra

Independiente Rivadavia volverá a la acción la otra semana de visitante ante Tigre.

Preguntas y respuestas clave sobre Independiente Rivadavia vs Rosario Central

Cuándo juegan Independiente Rivadavia vs Rosario Central

El partido se juega el domingo 22 de marzo de 2026.

A qué hora juega Independiente Rivadavia

El encuentro comienza a las 22:15 (hora de Argentina).

Dónde ver Independiente Rivadavia vs Rosario Central en vivo

Se podrá ver en TNT Sports en Argentina.

Cómo llega Independiente Rivadavia al partido

Llega como líder de la Zona B con 20 puntos, en un gran momento y tras ganar como visitante.

Por qué es importante el partido para Independiente Rivadavia

Porque puede afianzarse en la cima y consolidarse como candidato a clasificar a los playoffs.

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