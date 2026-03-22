Torneo Federal A: Huracán Las Heras empató y Mendoza tuvo un arranque sin triunfos en la Zona 3

El Torneo Federal A 2026 arrancó sin festejos para Mendoza: el Club AtléticoHuracán Las Heras empató 0-0, San Martín igualó en casa y Fundación Amigos por el Deporte fue goleado en La Pampa. Un inicio con sensaciones encontradas y sin triunfos en la Zona 3.
El resultado más destacado fue el de Huracán Las Heras, que igualó 0-0 ante Argentino de Monte Maíz, uno de los equipos más competitivos y protagonistas de las últimas ediciones del torneo.
El “Globo” sumó en un partido exigente, ante un rival de peso, y dejó una imagen de equipo sólido, aunque con margen de mejora en ofensiva.
Huracán Las Heras sumó ante un rival fuerte en el Torneo Federal A
El equipo mendocino logró un punto valioso frente a un rival siempre complicado, en un encuentro cerrado y con pocas situaciones claras.
Ahora, Huracán tendrá un desafío importante en la próxima fecha, cuando visite a Juventud Unida de San Luis, en busca de su primer triunfo en el torneo.
El duelo lo tuvo en varios tramos como el generador de las opciones para convertir, pero no pudo romper el cerco impuesto por el contrario de turno. Atrás hubo algunas desatenciones pero no pasó a mayores.
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FADEP perdió y San Martín empató en el arranque del Federal A
El debut más duro fue el de FADEP, que cayó 3-0 ante Costa Brava en La Pampa, en un partido donde el equipo de Diego Pozo no logró sostener el ritmo. Los goles del local fueron de Joaquín Garoni, Mariano Rivadeneira y Gerónimo Gutiérrez, en un encuentro que se resolvió por la efectividad pampeana.
Por su parte, Atlético San Martín igualó 0-0 ante Juventud Unida de San Luis en el Este mendocino, en un partido parejo y con pocas situaciones. El “Chacarero” intentó en el complemento, pero no encontró claridad para quedarse con los tres puntos.