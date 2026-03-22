Torneo Federal A: Huracán Las Heras empató y Mendoza tuvo un arranque sin triunfos en la Zona 3

Huracán Las Heras sacó un punto en la primera fecha del exigente del Torneo Federal A (Foto: Prensa HLH).

El Torneo Federal A 2026 arrancó sin festejos para Mendoza: el Club Atlético Huracán Las Heras empató 0-0 , San Martín igualó en casa y Fundación Amigos por el Deporte fue goleado en La Pampa . Un inicio con sensaciones encontradas y sin triunfos en la Zona 3 .

El resultado más destacado fue el de Huracán Las Heras , que igualó 0-0 ante Argentino de Monte Maíz , uno de los equipos más competitivos y protagonistas de las últimas ediciones del torneo.

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San Martín, Huracán y FADEP inician el sueño del ascenso a la Primera Nacional

El “Globo” sumó en un partido exigente, ante un rival de peso, y dejó una imagen de equipo sólido , aunque con margen de mejora en ofensiva.

El equipo mendocino logró un punto valioso frente a un rival siempre complicado, en un encuentro cerrado y con pocas situaciones claras.

Ahora, Huracán tendrá un desafío importante en la próxima fecha, cuando visite a Juventud Unida de San Luis, en busca de su primer triunfo en el torneo.

El duelo lo tuvo en varios tramos como el generador de las opciones para convertir, pero no pudo romper el cerco impuesto por el contrario de turno. Atrás hubo algunas desatenciones pero no pasó a mayores.

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FADEP perdió y San Martín empató en el arranque del Federal A

El debut más duro fue el de FADEP, que cayó 3-0 ante Costa Brava en La Pampa, en un partido donde el equipo de Diego Pozo no logró sostener el ritmo. Los goles del local fueron de Joaquín Garoni, Mariano Rivadeneira y Gerónimo Gutiérrez, en un encuentro que se resolvió por la efectividad pampeana.

Por su parte, Atlético San Martín igualó 0-0 ante Juventud Unida de San Luis en el Este mendocino, en un partido parejo y con pocas situaciones. El “Chacarero” intentó en el complemento, pero no encontró claridad para quedarse con los tres puntos.

El arranque deja un panorama claro: Mendoza sumó, pero no ganó, y deberá levantar en la próxima fecha para empezar a posicionarse en la Zona 3 del Federal A.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/acsmmza/status/2035190172875112623&partner=&hide_thread=false Final del encuentro.



San Martín igualó sin goles en el debut ante Juventud Unida en la Guarida.



La próxima fecha visitaremos a Cipolletti.



¡Vamos León! pic.twitter.com/MDX9h1Vuls — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) March 21, 2026

Preguntas y respuestas clave sobre los mendocinos en el Federal A

Cómo le fue a Huracán Las Heras en el debut

Huracán empató 0-0 ante Argentino de Monte Maíz, un rival fuerte del torneo.

Qué pasó con FADEP en la primera fecha

FADEP perdió 3-0 ante Costa Brava en La Pampa.

Cómo salió San Martín

San Martín empató 0-0 como local ante Juventud Unida.

Quién fue el mejor resultado mendocino

El de Huracán Las Heras, que sumó ante un rival protagonista.

Qué se viene en la próxima fecha

Huracán visitará a Juventud Unida, FADEP será local y San Martín jugará ante Cipolletti.

Los resultados del Torneo Federal A

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L:as posiciones del Torneo Federal A