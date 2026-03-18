18 de marzo de 2026
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Torneo Federal A

Arranca el Torneo Federal A: Huracán Las Heras, San Martín y Fadeo quieren ser protagonistas

Los clubes mendocinos del Torneo Federal A de Fútbol ponen primera este fin de semana. Repasá los detalles del fixture.

Los equipos mendocinos ponen primera en el Torneo Federal A con la ilusión de pelear el ascenso.

Los equipos mendocinos ponen primera en el Torneo Federal A con la ilusión de pelear el ascenso.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Torneo Federal A de Fútbol 2026 se pone en marcha y los equipos mendocinos salen a escena con un objetivo claro: ser protagonistas y meterse en zona de clasificación. San Martín, Huracán Las Heras y FADEP inician su camino con expectativas altas en el inicio del campeonato.

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San Martín abre la fecha en casa por el Torneo Federal A

El Atlético Club San Martín será el primero en salir a la cancha. El viernes desde las 21:30, el Chacarero recibirá a Juventud Unida Universitario en el estadio Libertador General San Martín.

El equipo mendocino buscará comenzar con el pie derecho en su casa y dar el primer paso en una temporada donde el gran objetivo es pelear por el ascenso.

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FADEP debuta en La Pampa con ilusión

El sábado, desde las 20:00, será el turno de FADEP, que visitará a Costa Brava en La Pampa.

El equipo conocido como el Cóndor viene de lograr el ascenso desde el Regional y se armó con fuerza para afrontar el desafío. Con refuerzos importantes, el objetivo es claro: ser protagonista y pelear arriba.

Huracán Las Heras cierra la fecha en el General San Martín

El domingo a las 16:45, Huracán Las Heras debutará como local frente a Argentino de Monte Maíz en el estadio General San Martín.

El Globo enfrentará a un rival que ha sido protagonista en las últimas temporadas, en un duelo exigente desde el arranque. El conjunto mendocino tiene como meta principal luchar por el ascenso y buscará hacerse fuerte en casa.

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Preguntas y respuestas clave sobre el Federal A 2026

¿Cuándo comienza el Federal A 2026?

El Torneo Federal A 2026 comienza este fin de semana con la primera fecha.

¿Qué equipos mendocinos participan?

Participan San Martín, Huracán Las Heras y FADEP.

¿Cuándo juega San Martín?

El viernes a las 21:30 ante Juventud Unida Universitario.

¿Cuándo debuta FADEP?

El sábado a las 20:00 frente a Costa Brava en La Pampa.

¿Cuándo juega Huracán Las Heras?

El domingo a las 16:45 ante Argentino de Monte Maíz.

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