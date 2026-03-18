Arranca el Torneo Federal A: Huracán Las Heras, San Martín y Fadeo quieren ser protagonistas

El Torneo Federal A de Fútbol 2026 se pone en marcha y los equipos mendocinos salen a escena con un objetivo claro: ser protagonistas y meterse en zona de clasificación. San Martín, Huracán Las Heras y FADEP inician su camino con expectativas altas en el inicio del campeonato.
El sábado, desde las 20:00, será el turno de FADEP, que visitará a Costa Brava en La Pampa.
El equipo conocido como el Cóndor viene de lograr el ascenso desde el Regional y se armó con fuerza para afrontar el desafío. Con refuerzos importantes, el objetivo es claro: ser protagonista y pelear arriba.
Huracán Las Heras cierra la fecha en el General San Martín
El domingo a las 16:45, Huracán Las Heras debutará como local frente a Argentino de Monte Maíz en el estadio General San Martín.
El Globo enfrentará a un rival que ha sido protagonista en las últimas temporadas, en un duelo exigente desde el arranque. El conjunto mendocino tiene como meta principal luchar por el ascenso y buscará hacerse fuerte en casa.
Embed
Preguntas y respuestas clave sobre el Federal A 2026
¿Cuándo comienza el Federal A 2026?
El Torneo Federal A 2026 comienza este fin de semana con la primera fecha.
¿Qué equipos mendocinos participan?
Participan San Martín, Huracán Las Heras y FADEP.
¿Cuándo juega San Martín?
El viernes a las 21:30 ante Juventud Unida Universitario.
¿Cuándo debuta FADEP?
El sábado a las 20:00 frente a Costa Brava en La Pampa.
¿Cuándo juega Huracán Las Heras?
El domingo a las 16:45 ante Argentino de Monte Maíz.