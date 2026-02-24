Federal A 2026 confirmado con Huracán Las Heras FADEP y San Martín en la misma zona

El Consejo Federal del Fútbol Argentino confirmó este lunes la distribución de zonas del Torneo Federal A 2026 , y Mendoza tendrá tres protagonistas directos en la Zona 3 : Huracán Las Heras , FADEP y Atlético Club San Martín .

La conformación será ratificada el 27 de febrero en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino , jornada en la que también se sorteará el fixture y se confirmará el formato definitivo del campeonato.

El certamen tiene como fecha tentativa de inicio el domingo 22 de marzo , por lo que los equipos mendocinos ya entran en cuenta regresiva para una temporada exigente, con viajes largos y una fuerte competencia regional.

En la Zona 3 , además de los tres clubes de la provincia, estarán Cipolletti , Deportivo Rincón , Juventud Unida Universitario , Costa Brava , Atenas y Deportivo Argentino , un grupo que promete duelos intensos, recorridos extensos y paradas complejas .

Para Huracán Las Heras, será una nueva oportunidad de volver a pelear arriba tras campañas irregulares. FADEP, en tanto, buscará consolidarse en la categoría y seguir creciendo a nivel nacional tras el salto de categoría, mientras que San Martín de Mendoza intentará recuperar protagonismo histórico y meterse en la conversación por los puestos de clasificación.

La presencia de tres equipos mendocinos en la misma zona garantiza cruces provinciales, tribunas calientes y partidos con mucho en juego desde el arranque.

Qué se define el 27 de febrero y cuándo arranca el torneo

El viernes 27 de febrero, desde las 13, se realizará la reunión formal en AFA donde se aprobarán:

Las zonas oficiales del Federal A 2026

El sorteo del fixture

El formato del campeonato

La fecha definitiva de inicio, prevista para el 22 de marzo

Con esa agenda, el Federal A terminará de tomar forma y los clubes podrán planificar con precisión la pretemporada y el armado final de los planteles.

¿Cómo quedaron Huracán Las Heras FADEP y San Martín en el Federal A 2026 y cuándo empieza el torneo?

