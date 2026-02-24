Federal A 2026 confirmado con Huracán Las Heras FADEP y San Martín en la misma zona

El Consejo Federal del Fútbol Argentino confirmó este lunes la distribución de zonas del Torneo Federal A 2026, y Mendoza tendrá tres protagonistas directos en la Zona 3: Huracán Las Heras, FADEP y Atlético Club San Martín.
El Torneo Federal A está al caer y los equipos de la Provincia de Mendoza están listos para la acción. Repasá todas las novedades.
La conformación será ratificada el 27 de febrero en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, jornada en la que también se sorteará el fixture y se confirmará el formato definitivo del campeonato.
El certamen tiene como fecha tentativa de inicio el domingo 22 de marzo, por lo que los equipos mendocinos ya entran en cuenta regresiva para una temporada exigente, con viajes largos y una fuerte competencia regional.
En la Zona 3, además de los tres clubes de la provincia, estarán Cipolletti, Deportivo Rincón, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino, un grupo que promete duelos intensos, recorridos extensos y paradas complejas.
Para Huracán Las Heras, será una nueva oportunidad de volver a pelear arriba tras campañas irregulares. FADEP, en tanto, buscará consolidarse en la categoría y seguir creciendo a nivel nacional tras el salto de categoría, mientras que San Martín de Mendoza intentará recuperar protagonismo histórico y meterse en la conversación por los puestos de clasificación.
La presencia de tres equipos mendocinos en la misma zona garantiza cruces provinciales, tribunas calientes y partidos con mucho en juego desde el arranque.
El viernes 27 de febrero, desde las 13, se realizará la reunión formal en AFA donde se aprobarán:
Las zonas oficiales del Federal A 2026
El sorteo del fixture
El formato del campeonato
La fecha definitiva de inicio, prevista para el 22 de marzo
Con esa agenda, el Federal A terminará de tomar forma y los clubes podrán planificar con precisión la pretemporada y el armado final de los planteles.
