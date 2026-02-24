24 de febrero de 2026
Federal A 2026 confirmado con Huracán Las Heras FADEP y San Martín en la misma zona

El Torneo Federal A está al caer y los equipos de la Provincia de Mendoza están listos para la acción. Repasá todas las novedades.

El Consejo Federal del Fútbol Argentino confirmó este lunes la distribución de zonas del Torneo Federal A 2026, y Mendoza tendrá tres protagonistas directos en la Zona 3: Huracán Las Heras, FADEP y Atlético Club San Martín.

La conformación será ratificada el 27 de febrero en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino, jornada en la que también se sorteará el fixture y se confirmará el formato definitivo del campeonato.

El certamen tiene como fecha tentativa de inicio el domingo 22 de marzo, por lo que los equipos mendocinos ya entran en cuenta regresiva para una temporada exigente, con viajes largos y una fuerte competencia regional.

Zona mendocina en el Torneo Federal A cargada de clásicos y kilómetros

En la Zona 3, además de los tres clubes de la provincia, estarán Cipolletti, Deportivo Rincón, Juventud Unida Universitario, Costa Brava, Atenas y Deportivo Argentino, un grupo que promete duelos intensos, recorridos extensos y paradas complejas.

Para Huracán Las Heras, será una nueva oportunidad de volver a pelear arriba tras campañas irregulares. FADEP, en tanto, buscará consolidarse en la categoría y seguir creciendo a nivel nacional tras el salto de categoría, mientras que San Martín de Mendoza intentará recuperar protagonismo histórico y meterse en la conversación por los puestos de clasificación.

La presencia de tres equipos mendocinos en la misma zona garantiza cruces provinciales, tribunas calientes y partidos con mucho en juego desde el arranque.

Qué se define el 27 de febrero y cuándo arranca el torneo

El viernes 27 de febrero, desde las 13, se realizará la reunión formal en AFA donde se aprobarán:

  • Las zonas oficiales del Federal A 2026

  • El sorteo del fixture

  • El formato del campeonato

  • La fecha definitiva de inicio, prevista para el 22 de marzo

Con esa agenda, el Federal A terminará de tomar forma y los clubes podrán planificar con precisión la pretemporada y el armado final de los planteles.

¿Cómo quedaron Huracán Las Heras FADEP y San Martín en el Federal A 2026 y cuándo empieza el torneo?

Huracán Las Heras FADEP y Atlético San Martín de Mendoza integran la Zona 3 del Federal A 2026, junto a Cipolletti Deportivo Rincón Juventud Unida Universitario Costa Brava Atenas y Deportivo Argentino. La conformación se ratificará el 27 de febrero en AFA, donde también se sorteará el fixture, y el torneo tiene como fecha tentativa de inicio el domingo 22 de marzo.

