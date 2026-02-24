24 de febrero de 2026
Champions League hoy martes cruces horarios y dónde ver en vivo

La Champions League 2026 juega la vuelta de los playoffs con partidos decisivos y presencia argentina. Mirá los partidos.

Julián Álvarez es una de las figuras del Atlético de Madrid, que buscará seguir en la Champions Leauge.

Julián Álvarez es una de las figuras del Atlético de Madrid, que buscará seguir en la Champions Leauge.

Por Sitio Andino Deportes

La UEFA Champions League entra en zona caliente con la vuelta de los playoffs en su renovado formato de 36 equipos. Este martes se disputan partidos clave que definirán los clasificados a octavos de final, con fuerte presencia argentina en varios planteles y series abiertas que prometen tensión hasta el último minuto.

Gianluca Prestianni, baja sensible en Benfica tras la sanción provisoria de UEFA, para el duelo de la Champions League.
La UEFA sancionó a Gianluca Prestianni y el argentino se pierde la revancha Benfica–Real Madrid
El histórico arquero paraguayo José Luis Chilavert volvió a desatar controversia con declaraciones sobre Mbappé.
José Luis Chilavert habló del polémico cruce Vinícius-Prestianni y apuntó contra Mbappé
Partidos de hoy martes por la Champions League

Atlético de Madrid vs Brujas

14.45 (hora argentina)

Riyadh Air Metropolitano – Madrid

ESPN

Ida 3-3

El equipo de Julián Álvarez, junto a Giuliano Simeone y Nahuel Molina, será titular en un duelo que quedó totalmente abierto. El empate en Bélgica dejó la serie sin dueño y el Colchonero intentará imponer su localía para meterse en la siguiente fase.

Inter vs Bodo/Glimt

17.00

Giuseppe Meazza – Milán

ESPN

Ida 1-3

El Inter de Milán necesita una remontada tras caer en Noruega. No estará Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión en el sóleo y no fue convocado. El conjunto italiano deberá revertir una desventaja de dos goles en casa.

Bayer Leverkusen vs Olympiacos

17.00

BayArena – Leverkusen

FOX Sports

Ida 2-0

El Leverkusen parte con ventaja tras el triunfo en Grecia. Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández fueron convocados y podrían tener minutos en una serie que el conjunto alemán busca liquidar ante su público.

Newcastle vs Qarabag

17.00

St James’ Park – Newcastle

ESPN 2

Ida 6-1

Serie prácticamente definida tras la goleada inglesa en la ida. Newcastle intentará cerrar el pase sin sobresaltos.

Equipos ya clasificados a octavos

Tras la fase de liga, avanzaron directamente:

  • Arsenal

  • Bayern Munich

  • Liverpool

  • Tottenham

  • Barcelona

  • Chelsea

  • Sporting Lisboa

  • Manchester City

El Arsenal clasificó con puntaje ideal, el Bayern sumó 21 de 24 posibles, mientras que Liverpool, Tottenham y Chelsea también avanzaron con campañas sólidas.

¿Qué partidos se juegan hoy por la Champions League y dónde se pueden ver en Argentina?

Este martes se disputan Atlético de Madrid vs Brujas a las 14.45 por ESPN, Inter vs Bodo/Glimt a las 17.00 por ESPN, Bayer Leverkusen vs Olympiacos a las 17.00 por FOX Sports y Newcastle vs Qarabag a las 17.00 por ESPN 2, todos correspondientes a la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026.

