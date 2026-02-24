Champions League hoy martes cruces horarios y dónde ver en vivo

Julián Álvarez es una de las figuras del Atlético de Madrid, que buscará seguir en la Champions Leauge.

La UEFA Champions League entra en zona caliente con la vuelta de los playoffs en su renovado formato de 36 equipos. Este martes se disputan partidos clave que definirán los clasificados a octavos de final, con fuerte presencia argentina en varios planteles y series abiertas que prometen tensión hasta el último minuto.

La gran final de esta edición se jugará el 30 de mayo de 2026 en Budapest, y el camino hacia esa cita empieza a despejarse con cruces determinantes en distintas ciudades de Europa.

Riyadh Air Metropolitano – Madrid

ESPN

Ida 3-3

El equipo de Julián Álvarez, junto a Giuliano Simeone y Nahuel Molina, será titular en un duelo que quedó totalmente abierto. El empate en Bélgica dejó la serie sin dueño y el Colchonero intentará imponer su localía para meterse en la siguiente fase.

Inter vs Bodo/Glimt

17.00

Giuseppe Meazza – Milán

ESPN

Ida 1-3

El Inter de Milán necesita una remontada tras caer en Noruega. No estará Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión en el sóleo y no fue convocado. El conjunto italiano deberá revertir una desventaja de dos goles en casa.

Bayer Leverkusen vs Olympiacos

17.00

BayArena – Leverkusen

FOX Sports

Ida 2-0

El Leverkusen parte con ventaja tras el triunfo en Grecia. Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández fueron convocados y podrían tener minutos en una serie que el conjunto alemán busca liquidar ante su público.

Newcastle vs Qarabag

17.00

St James’ Park – Newcastle

ESPN 2

Ida 6-1

Serie prácticamente definida tras la goleada inglesa en la ida. Newcastle intentará cerrar el pase sin sobresaltos.

Equipos ya clasificados a octavos

Tras la fase de liga, avanzaron directamente:

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

El Arsenal clasificó con puntaje ideal, el Bayern sumó 21 de 24 posibles, mientras que Liverpool, Tottenham y Chelsea también avanzaron con campañas sólidas.

