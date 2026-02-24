Champions League hoy martes cruces horarios y dónde ver en vivo

La UEFA Champions League entra en zona caliente con la vuelta de los playoffs en su renovado formato de 36 equipos. Este martes se disputan partidos clave que definirán los clasificados a octavos de final, con fuerte presencia argentina en varios planteles y series abiertas que prometen tensión hasta el último minuto.
El equipo de Julián Álvarez, junto a Giuliano Simeone y Nahuel Molina, será titular en un duelo que quedó totalmente abierto. El empate en Bélgica dejó la serie sin dueño y el Colchonero intentará imponer su localía para meterse en la siguiente fase.
Inter vs Bodo/Glimt
17.00
Giuseppe Meazza – Milán
ESPN
Ida 1-3
El Inter de Milán necesita una remontada tras caer en Noruega. No estará Lautaro Martínez, quien sufrió una distensión en el sóleo y no fue convocado. El conjunto italiano deberá revertir una desventaja de dos goles en casa.
Bayer Leverkusen vs Olympiacos
17.00
BayArena – Leverkusen
FOX Sports
Ida 2-0
El Leverkusen parte con ventaja tras el triunfo en Grecia. Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández fueron convocados y podrían tener minutos en una serie que el conjunto alemán busca liquidar ante su público.
Newcastle vs Qarabag
17.00
St James’ Park – Newcastle
ESPN 2
Ida 6-1
Serie prácticamente definida tras la goleada inglesa en la ida. Newcastle intentará cerrar el pase sin sobresaltos.
Equipos ya clasificados a octavos
Tras la fase de liga, avanzaron directamente:
Arsenal
Bayern Munich
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting Lisboa
Manchester City
El Arsenal clasificó con puntaje ideal, el Bayern sumó 21 de 24 posibles, mientras que Liverpool, Tottenham y Chelsea también avanzaron con campañas sólidas.
¿Qué partidos se juegan hoy por la Champions League y dónde se pueden ver en Argentina?
Este martes se disputan Atlético de Madrid vs Brujas a las 14.45 por ESPN, Inter vs Bodo/Glimt a las 17.00 por ESPN, Bayer Leverkusen vs Olympiacos a las 17.00 por FOX Sports y Newcastle vs Qarabag a las 17.00 por ESPN 2, todos correspondientes a la vuelta de los playoffs de la Champions League 2026.