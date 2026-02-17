17 de febrero de 2026
Tensión en el fútbol

Escándalo en la Champions: Vinícius acusó de racismo al argentino Gianluca Prestianni

Vinicius junior acusó de xenofobia a Gianluca Prestianni en la Liga Campeones de la UEFA y se negó a seguir jugando. Mirá los videos.

Por Sitio Andino Deportes

El encuentro entre el Real Madrid y el Benfica por la Liga Campeones de la UEFA terminó en un escándalo este martes 17 de febrero. Promediando el segundo tiempo, el delantero brasileño Vinicius Juniors denunció haber recibido un insulto xenófobo por parte del juvenil argentino Gianluca Prestianni, lo que derivó en la interrupción del juego.

El momento del conflicto en el campo

El incidente se originó tras el gol de Vinicius, quien fue amonestado por un provocador festejo de cara a la tribuna del Benfica y que desató la bronca entre los jugadores. Según las imágenes de la transmisión, el cruce entre Vinicius y Prestianni se dio en el campo de juego, en donde ambos jugadores intercambian palabras pero en claro gesto de tensión. Las imágenes muestran que Gianluca se tapa la boca con la camiseta y le dice algo a Vinicius. Inmediatamente, el brasilero se detuvo y corrió hacia el árbitro, al tiempo que señalaba al exjugador de Vélez y lo acusaba de haberlo llamado “mono”.

Embed

Vinicius indicó que no estaba dispuesto a tolerar lo que acababa de escuchar y quiso abandonar el juego. A pesar de los intentos de sus compañeros y del cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti para calmarlo, el brasileño mantuvo su postura. "No juego más", se pudo leer en sus labios mientras se dirigía hacia el banco de suplentes, cumpliendo con su advertencia de abandonar el campo de juego ante episodios de discriminación.

Embed

Repercusiones y el video en redes

La situación escaló rápidamente en las plataformas digitales. En la red social X (ex Twitter), circularon fragmentos donde se observa el momento exacto en el que Vinícius encara a Prestianni. El argentino, por su parte, se mostró gesticulando en señal de no comprender la magnitud de la acusación en ese instante, aunque el clima de tensión ya era irreversible.

Embed

La UEFA activó de inmediato el protocolo contra el racismo. El organismo deberá analizar ahora los audios del campo y el informe arbitral para determinar si existió el insulto denunciado. De confirmarse, el futbolista argentino de 20 años podría enfrentar una sanción severa que afectaría su continuidad en la máxima competición europea.

