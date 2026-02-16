Playoffs de la Champions League: Benfica–Real Madrid enciende Europa y promete una noche histórica

Los playoffs de la UEFA Champions League comienzan este martes con cuatro partidos imperdibles y un duelo que concentra todas las miradas: Benfica vs Real Madrid. El choque se jugará desde las 17 (hora argentina) en Lisboa y promete emociones fuertes tras una definición inolvidable entre ambos en la fase inicial.
Benfica–Real Madrid, un cruce caliente con antecedentes recientes
El encuentro se disputará en el Estádio da Luz y será televisado por ESPN y Disney+.
Aquel día, los españoles necesitaban perder por un solo gol para avanzar directo a octavos, mientras que los lusos estaban obligados a ganar por dos. Todo se resolvió en la última jugada, cuando el arquero ucraniano Anatoliy Trubin marcó el tanto decisivo en una de las definiciones más impactantes del torneo.
El condimento extra del cruce pasa por el banco del Benfica: el equipo es dirigido por José Mourinho, ex entrenador del conjunto “merengue” entre 2010 y 2013.
PSG visitante y cruces parejos: así se juega la ida de los playoffs
La jornada del martes también tendrá como protagonista al Paris Saint-Germain, último campeón, que visitará al AS Monaco desde las 17. Más temprano, Galatasaray recibirá a Juventus (14:45), mientras que Borussia Dortmund será local ante Atalanta.
Los otros cruces de ida se disputarán el miércoles: