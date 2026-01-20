20 de enero de 2026
La Champions habló en argentino en una jornada cargada de goles

Con un Franco Mastantuono que marcó para silenciar los silbidos del Bernabéu y un Cuti Romero clave en la victoria ante Tottenham, así se cerró una nueva fecha de la Champions League.

Por Sitio Andino Deportes

La fecha 7 de la Champions League se puso en marcha y dejó una jornada destacada para los futbolistas argentinos. Franco Mastantuono fue clave para calmar el mal clima en el Bernabéu al convertir en la goleada del Real Madrid por 6 a 1 ante el Mónaco. También se lució Cristian Romero, que abrió el marcador en la victoria del Tottenham frente al Borussia Dortmund.

Otro argentino que dijo presente fue Lautaro Martínez, aunque su participación no alcanzó para evitar la derrota del Inter de Milán, que cayó por 3 a 1 ante el Arsenal, pese a que el delantero participó en el único gol de su equipo.

Gran participación de argentinos en la Champions League

Mastantuono y el Real Madrid volvieron a sonreír en medio de un momento futbolístico complejo. Ante el Mónaco, el Merengue afrontó un partido exigente en casa, con una hinchada inquieta por los recientes resultados en LaLiga y el temor a nuevos silbidos.

Sin embargo, ese clima cambió rápido. Tras el inicio del encuentro, el Real Madrid abrió el marcador y encaminó la goleada con dos tantos en menos de 50 minutos. En ese contexto apareció el argentino, que acompañó la jugada, recibió un pase de Vinicius Júnior y definió de derecha para marcar su primer gol en la historia de la Liga de Campeones.

Con el resultado ya encaminado y tras completar una actuación sólida, la noche cerró de forma positiva tanto para el equipo español como para Mastantuono, que acumula 19 partidos oficiales y dos goles con la camiseta del Real Madrid.

El otro protagonista de la jornada fue el Cuti Romero en el duelo entre Tottenham y Borussia Dortmund. El defensor cordobés abrió el marcador a los 13 minutos al capturar un pase de Wilson Odobert y empujar la pelota desde una posición incómoda.

Antes del cierre del primer tiempo, Dominik Solanke marcó el segundo gol y selló el 2 a 0 ante el conjunto alemán, resultado que dejó al Tottenham en zona de clasificación a octavos de final. Para Romero también fue una fecha destacada, luego de haber convertido de cabeza en la Premier League frente al West Ham.

En cuanto a Lautaro Martínez y el Inter, la jornada fue adversa. Pese a ser titular, el equipo italiano sufrió ante el Arsenal y cayó por 3 a 1. El “Toro” acompañó a Thuram en el ataque, pero no logró generar situaciones claras que le permitieran cambiar el rumbo del partido.

Fuente: Olé.

