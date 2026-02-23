Fin del segundo ciclo: tras la derrota frente al Fortín, Marcelo Gallardo renunció como DT de River

Por Sitio Andino Deportes







A través de un video en las redes sociales de River, Marcelo Gallardo comunicó el fin de su segundo ciclo en el club. El condecorado director técnico sumó diez derrotas en los últimos quince partidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2026089420248547594&partner=&hide_thread=false #Deportes | Marcelo Gallardo anunció que el jueves dirigirá su último partido en River Plate. pic.twitter.com/w84oMun5mG — Sitio Andino (@sitioandinomza) February 24, 2026 Las palabras de despedida de Gallardo Tras la derrota frente al Vélez (1-0) de los hermanos Barros Schelotto, Gallardo le puso fin a su segundo ciclo en River. "Intentaré ser breve, para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido", expresó el director técnico.

Claramente las cosas no salieron como estaban proyectadas. Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Claramente las cosas no salieron como estaban proyectadas. Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos.

El último encuentro del River de Gallardo será frente a Banfield a las 19:30 en el Monumental. "Solamente tengo palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este", lamentó.

Al borde de las lágrimas, destacó el amor recíproco con los hinchas. "Espero, de todo corazón, que esta institución que ha crecido enormemente en los últimos años, un modelo en toda la región, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos para engrandecer más lo que significa River", expresó.