Independiente dueño del clásico de Avellaneda: la chicana de un campeón del mundo a Maravilla Martínez

El clásico de Avellaneda dejó mucho más que un resultado. Tras la victoria del Club Atlético Independiente por 1-0 ante Racing, el que encendió la polémica fue Jorge Burruchaga, campeón del mundo en 1986, que aprovechó el momento para lanzar una chicana directa a Adrián “Maravilla” Martínez.
El exfutbolista, reconocido hincha del Rojo, publicó una historia en Instagram que rápidamente se viralizó. En la imagen se lo ve sosteniendo un huevo de Pascuas con los colores de Independiente junto a otro hincha, acompañado de una frase tan breve como filosa: “Domingo de Maravilla”, sumado a emojis que reforzaron la ironía.
El penal que marcó el clásico y dejó a Maravilla en el centro de la escena
La burla no fue casual. Maravilla Martínez quedó apuntado tras fallar un penal clave, en una acción que pudo haber cambiado el rumbo del partido.
El delantero intentó picarla ante Rodrigo Rey, pero el remate se fue por encima del travesaño. No fue la única: también tuvo otras situaciones claras que no logró concretar, en una tarde negra para el goleador de la Academia.