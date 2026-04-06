Independiente dueño del clásico de Avellaneda: la chicana de un campeón del mundo a Maravilla Martínez

El clásico de Avellaneda dejó mucho más que un resultado. Tras la victoria del Club Atlético Independiente por 1-0 ante Racing , el que encendió la polémica fue Jorge Burruchaga , campeón del mundo en 1986, que aprovechó el momento para lanzar una chicana directa a Adrián “Maravilla” Martínez .

El exfutbolista, reconocido hincha del Rojo, publicó una historia en Instagram que rápidamente se viralizó. En la imagen se lo ve sosteniendo un huevo de Pascuas con los colores de Independiente junto a otro hincha , acompañado de una frase tan breve como filosa: “Domingo de Maravilla” , sumado a emojis que reforzaron la ironía.

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La burla no fue casual. Maravilla Martínez quedó apuntado tras fallar un penal clave , en una acción que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

El delantero intentó picarla ante Rodrigo Rey , pero el remate se fue por encima del travesaño. No fue la única: también tuvo otras situaciones claras que no logró concretar , en una tarde negra para el goleador de la Academia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/matiasm_02/status/2040539002290233730&partner=&hide_thread=false Maravilla Martínez picó el penal y lo erró.



Lomónaco y Rey lo felicitaron irónicamente.pic.twitter.com/PBJDSZmWx8 — Mati (@matiasm_02) April 4, 2026

El respaldo desde Racing en medio de las críticas

A pesar del error, dentro del plantel salieron a bancarlo. El entrenador Gustavo Costas fue claro en su mensaje y defendió al delantero, destacando su trayectoria y lo que representa para el equipo.

“Hizo 200 goles, nos dio tantas cosas”, expresó el DT, bajándole el tono a la situación.

En la misma línea, Bruno Zuculini también lo respaldó, asegurando que el delantero “se juega la vida por Racing” y que este tipo de situaciones forman parte del fútbol.

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Un festejo con doble carga para Burruchaga

Para Burruchaga no fue un domingo más. Además del triunfo de Independiente, vivió una jornada especial por su hijo Román, que disputó la final del ATP de Houston.

Ese contexto también le dio un condimento extra a una jornada que el campeón del mundo decidió cerrar con una chicana que no pasó desapercibida.

Un clásico que sigue jugando fuera de la cancha

El 1-0 ya es historia, pero las repercusiones siguen vivas. Entre errores, festejos y cargadas, el clásico volvió a demostrar que se juega mucho más que tres puntos.

Y esta vez, la palabra “Maravilla” terminó siendo protagonista… pero por otro motivo.

Preguntas clave

¿Qué pasó entre Burruchaga y Maravilla Martínez?

Burruchaga publicó una chicana en redes sociales tras el clásico, burlándose del delantero de Racing.

¿Por qué Maravilla Martínez quedó en el centro de la polémica?

Porque falló un penal clave y tuvo otras chances que no pudo convertir.

¿Cómo salió el clásico entre Independiente y Racing?

Independiente ganó 1-0.

¿Qué dijeron en Racing tras el partido?

Gustavo Costas y Bruno Zuculini defendieron a Maravilla Martínez y destacaron su importancia en el equipo.