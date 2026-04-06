6 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra ante una noche histórica: Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Bolívar por la Copa Conmebol Libertadores. Repasá las novedades.

La Lepra quiere ser protagonista y seguir creciendo.

La Lepra quiere ser protagonista y seguir creciendo.

Por Sitio Andino Deportes

La Copa Libertadores y la Sudamericana comienzan este martes 7 de abril y el fútbol argentino vuelve a mirar al continente con ilusión. En ese contexto, el Club Sportivo Independiente Rivadavia se roba todas las miradas en Mendoza, porque tendrá su debut absoluto en la máxima competencia continental en un partido que ya es histórico incluso antes de jugarse.

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La Lepra, ante el partido más importante de su historia

Independiente Rivadavia recibirá a Bolívar desde las 19:00 en el estadio mundialista Malvinas Argentinas, en lo que será su estreno en la Copa Libertadores. No es un partido más: es el primer paso internacional del club en el torneo más importante de Sudamérica, un salto que refleja el gran presente que atraviesa.

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El equipo mendocino llega con argumentos sólidos. Fue campeón de la Copa Argentina y hoy lidera la tabla anual, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del país. Ese recorrido no solo le dio el boleto, sino también la confianza para competir.

Un presente que invita a ilusionarse

La Lepra no llega a participar, llega a competir. Tiene funcionamiento, identidad y jugadores en alto nivel, lo que le permite encarar este desafío con otra mentalidad.

Además, el contexto suma. El Malvinas Argentinas será una caldera, con su gente empujando desde el primer minuto, transformando el debut en una verdadera fiesta azul.

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Una jornada cargada para el fútbol argentino

El inicio de las copas tendrá varios equipos argentinos en acción en una agenda intensa. Boca volverá a la Libertadores enfrentando a Universidad Católica de Chile desde las 21:30, mientras que Racing debutará en la Sudamericana visitando a Independiente Petrolero en Bolivia a las 19:00.

También habrá estreno internacional para Barracas Central, que recibirá a Vasco da Gama, y Tigre cerrará la jornada visitando a Alianza Atlético en Perú.

Mendoza en el mapa continental

El debut de Independiente Rivadavia trasciende lo deportivo. Es la confirmación de un crecimiento sostenido y la llegada a una vidriera internacional que pone a Mendoza en el foco del fútbol sudamericano.

Cada Libertadores tiene su historia. Y la de la Lepra comienza ahora, con ilusión, con respaldo de su gente y con la chance de dejar una huella desde el primer partido.

Preguntas clave

Cuándo debuta Independiente Rivadavia en la Libertadores

Debuta el martes 7 de abril a las 19:00

Contra quién juega la Lepra

Ante Bolívar de Bolivia

Dónde se juega el partido

En el Malvinas Argentinas

Qué equipos argentinos juegan copas

Boca, Racing, Tigre, Barracas Central e Independiente Rivadavia

Por qué es histórico el debut

Porque es su primer partido en la Copa Libertadores

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