La Lepra ante una noche histórica: Independiente Rivadavia debuta en la Copa Libertadores

La Copa Libertadores y la Sudamericana comienzan este martes 7 de abril y el fútbol argentino vuelve a mirar al continente con ilusión. En ese contexto, elClub Sportivo Independiente Rivadavia se roba todas las miradas en Mendoza, porque tendrá su debut absoluto en la máxima competencia continental en un partido que ya es histórico incluso antes de jugarse.
El equipo mendocino llega con argumentos sólidos. Fue campeón de la Copa Argentina y hoy lidera la tabla anual, consolidándose como uno de los equipos más fuertes del país. Ese recorrido no solo le dio el boleto, sino también la confianza para competir.
Un presente que invita a ilusionarse
La Lepra no llega a participar, llega a competir. Tiene funcionamiento, identidad y jugadores en alto nivel, lo que le permite encarar este desafío con otra mentalidad.
Además, el contexto suma. El Malvinas Argentinas será una caldera, con su gente empujando desde el primer minuto, transformando el debut en una verdadera fiesta azul.
El inicio de las copas tendrá varios equipos argentinos en acción en una agenda intensa. Boca volverá a la Libertadores enfrentando a Universidad Católica de Chile desde las 21:30, mientras que Racing debutará en la Sudamericana visitando a Independiente Petrolero en Bolivia a las 19:00.
También habrá estreno internacional para Barracas Central, que recibirá a Vasco da Gama, y Tigre cerrará la jornada visitando a Alianza Atlético en Perú.
Mendoza en el mapa continental
El debut de Independiente Rivadavia trasciende lo deportivo. Es la confirmación de un crecimiento sostenido y la llegada a una vidriera internacional que pone a Mendoza en el foco del fútbol sudamericano.
Cada Libertadores tiene su historia. Y la de la Lepra comienza ahora, con ilusión, con respaldo de su gente y con la chance de dejar una huella desde el primer partido.
Preguntas clave
Cuándo debuta Independiente Rivadavia en la Libertadores
Debuta el martes 7 de abril a las 19:00
Contra quién juega la Lepra
Ante Bolívar de Bolivia
Dónde se juega el partido
En el Malvinas Argentinas
Qué equipos argentinos juegan copas
Boca, Racing, Tigre, Barracas Central e Independiente Rivadavia
Por qué es histórico el debut
Porque es su primer partido en la Copa Libertadores