Mariano Navone, Trungelliti y Burruchaga subieron fuerte en el ranking ATP tras una semana histórica

Mariano Navone campeón en Bucarest, Burruchaga finalista en Houston y Trungelliti protagonista en Marruecos.

El Tenis argentino vivió una semana que puede marcar un antes y un después. Con Marco Trungelliti, Mariano Navone y Román Burruchaga como protagonistas en tres torneos ATP distintos, el circuito volvió a teñirse de celeste y blanco y dejó una consecuencia directa: un salto importante en el ranking mundial .

Los tres llegaron a instancias decisivas en Houston, Marrakesh y Bucarest , algo poco habitual incluso en los mejores momentos de la Legión. El impacto no fue solo simbólico: también se reflejó en el ranking y en sus posibilidades de competir directamente en los grandes torneos.

Argentina brilla en Bucarest: Mariano Navone gana un partidazo y jugará la final

El que más creció fue Marco Trungelliti , quien protagonizó una semana brillante y dio un salto impresionante. Subió 41 posiciones y se metió en el puesto 76 del ranking ATP , alcanzando la mejor ubicación de su carrera.

ALGUNOS DATOS DEL TÍTULO DE MARIANO NAVONE EN BUCAREST: • Primer título ATP: "La Nave" se consagró campeón por primera vez, tomándose revancha de la final perdida en 2024 en este mismo torneo. • Salto en el Ranking: Con este triunfo, asciende al puesto N°42 del mundo,… https://t.co/NCzzWeQ9UD pic.twitter.com/0RmNLIYJHz

A los 36 años, el santiagueño atraviesa un momento soñado. Se convirtió en uno de los jugadores de mayor edad en meterse en el Top 100 en las últimas décadas , confirmando que su rendimiento sigue en alza.

Navone campeón y Burruchaga confirma su crecimiento

El otro gran nombre de la semana fue Mariano Navone, quien se consagró campeón en Bucarest y logró el primer título ATP de su carrera. Gracias a ese rendimiento, subió 18 puestos y se ubicó en el puesto 42, consolidando su gran presente.

Por su parte, Román Burruchaga estuvo a un paso de su primer título en Houston. Aunque cayó en la final, sumó 15 posiciones y alcanzó el puesto 62, la mejor ubicación de su carrera. El hijo del campeón del mundo en 1986 sigue creciendo y ya es una realidad dentro del circuito.

Un ranking que vuelve a ilusionar al tenis argentino

Más allá de estos nombres, el tenis argentino mantiene una presencia sólida en el ranking. Francisco Cerúndolo (19) y Tomás Etcheverry (30) continúan como los mejores posicionados, mientras que once jugadores argentinos se mantienen dentro del Top 100, un dato que refleja la profundidad del recambio.

En la cima del ranking, Carlos Alcaraz lidera, seguido por Jannik Sinner y Alexander Zverev, en un circuito cada vez más competitivo.

Una semana que puede cambiar el panorama

Lo logrado no es menor. Tres finales en una misma semana en distintos torneos ATP no solo marcan un gran momento, sino que también proyectan al tenis argentino hacia lo que viene, con la posibilidad concreta de llegar a Roland Garros sin necesidad de atravesar la clasificación.

El mensaje es claro: hay presente y hay futuro. Y el tenis argentino vuelve a hacerse notar en el mundo.

Preguntas clave

Qué argentinos subieron en el ranking ATP en 2026

Marco Trungelliti, Mariano Navone y Román Burruchaga fueron los que más crecieron tras sus actuaciones en torneos ATP.

Quién tuvo la mayor subida en el ranking

Marco Trungelliti, que ascendió 41 posiciones y alcanzó el puesto 76.

Qué logró Mariano Navone en Bucarest

Ganó su primer título ATP y subió hasta el puesto 42 del ranking.

Por qué fue importante esta semana para el tenis argentino

Porque tres jugadores alcanzaron finales en distintos torneos ATP y mejoraron su ranking, asegurando mejores condiciones para futuros torneos.