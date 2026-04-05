Mariano Navone campeón ATP en Bucarest y mete al tenis argentino en un fin de semana histórico

Mariano Navone consiguió un logro histórico para su carrera y para el tenis argentino: se consagró campeón del ATP de Bucarest tras vencer al español Daniel Mérida en una final intensa, cambiante y cargada de tensión, que terminó 6-2, 4-6 y 7-5. El título marca un punto de inflexión en su carrera y lo mete en la elite del circuito de Tenis.
Un título trabajado desde la resistencia y la cabeza
El partido fue todo menos sencillo. Navone tuvo que lidiar con un desarrollo lleno de quiebres, nervios y altibajos, en una final donde hubo 14 rompimientos de saque. El argentino arrancó sólido, llevándose el primer set con autoridad. Sin embargo, el español reaccionó en el segundo parcial, aprovechando las dudas del argentino para igualar el partido.
En el set decisivo apareció la verdadera fortaleza de Navone. A pesar de no poder cerrar el partido cuando sacó 5-3 y tuvo dos match points, no se cayó mentalmente, volvió a quebrar y terminó imponiéndose 7-5 en un cierre de alta tensión.
Un camino exigente y con desgaste acumulado para Mariano Navone
El título no fue casualidad. Navone llegó a la final tras una semana de enorme desgaste físico, incluyendo una semifinal de 3 horas y 31 minutos, donde incluso salvó match points. Además, su rival también venía con rodaje desde la qualy, lo que transformó la final en un verdadero duelo de resistencia.