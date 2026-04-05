5 de abril de 2026
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Mariano Navone

Mariano Navone campeón ATP en Bucarest y mete al tenis argentino en un fin de semana histórico

El argentino Mariano Navone logró su primer título en el circuito tras una final durísima y se suma a un momento inédito para el Tenis nacional. Mirá lo sucedido.

El argentino Mariano Navone venció a Mérida en una final cargada de tensión y se consagró en Rumania. &nbsp;

El argentino Mariano Navone venció a Mérida en una final cargada de tensión y se consagró en Rumania.

 

Por Sitio Andino Deportes

Mariano Navone consiguió un logro histórico para su carrera y para el tenis argentino: se consagró campeón del ATP de Bucarest tras vencer al español Daniel Mérida en una final intensa, cambiante y cargada de tensión, que terminó 6-2, 4-6 y 7-5. El título marca un punto de inflexión en su carrera y lo mete en la elite del circuito de Tenis.

Un título trabajado desde la resistencia y la cabeza

El partido fue todo menos sencillo. Navone tuvo que lidiar con un desarrollo lleno de quiebres, nervios y altibajos, en una final donde hubo 14 rompimientos de saque. El argentino arrancó sólido, llevándose el primer set con autoridad. Sin embargo, el español reaccionó en el segundo parcial, aprovechando las dudas del argentino para igualar el partido.

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En el set decisivo apareció la verdadera fortaleza de Navone. A pesar de no poder cerrar el partido cuando sacó 5-3 y tuvo dos match points, no se cayó mentalmente, volvió a quebrar y terminó imponiéndose 7-5 en un cierre de alta tensión.

Un camino exigente y con desgaste acumulado para Mariano Navone

El título no fue casualidad. Navone llegó a la final tras una semana de enorme desgaste físico, incluyendo una semifinal de 3 horas y 31 minutos, donde incluso salvó match points. Además, su rival también venía con rodaje desde la qualy, lo que transformó la final en un verdadero duelo de resistencia.

El argentino, acompañado desde este año por Alberto Luli Mancini, mostró evolución en momentos clave, especialmente en la gestión emocional.

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De las dudas al título: el salto que necesitaba

Este título tiene un valor especial. Navone venía de un proceso irregular tras haber sido top 30 en 2024, con problemas físicos y una caída en el ranking que lo llevó cerca del puesto 100.

El cambio de entrenador y la reconstrucción mental fueron claves. Este campeonato representa un renacimiento competitivo, confirmando que está listo para volver a pelear en los primeros planos.

Un fin de semana histórico para el tenis argentino

El logro de Navone no llega solo. Por primera vez en la historia, tres argentinos disputaron finales ATP el mismo fin de semana, con presencia en Bucarest, Marrakech y Houston.

Un dato que ni siquiera se había dado en la época dorada de la Legión.

Navone se suma a una lista selecta

Con este título, Navone se convirtió en el cuarto argentino campeón en Bucarest, sumándose a nombres como:

  • Franco Davin (1994)
  • José Acasuso (2004)
  • Juan Ignacio Chela (2010)

Un dato que refuerza la tradición argentina sobre polvo de ladrillo.

Preguntas clave

Quién es Mariano Navone y qué logró en Bucarest

Es un tenista argentino que ganó su primer título ATP

Cómo fue la final de Navone en Bucarest

Ganó 6-2 4-6 7-5 en un partido muy parejo

Qué importancia tiene este título para Navone

Significa su primer campeonato ATP y un salto en su carrera

Por qué fue histórico el fin de semana para Argentina

Porque tres argentinos jugaron finales ATP al mismo tiempo

Qué argentinos ganaron el ATP de Bucarest antes que Navone

Fueron Davin Acasuso y Chela

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