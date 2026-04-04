Mariano Navone avanza a la final del ATP 250 de Bucarest tras superar a Van de Zandschulp

Mariano Navone jugará su segunda final en Bucarest.

Por Sitio Andino Deportes







El tenista argentino Mariano Navone (47° del ranking ATP) logró un triunfo memorable al vencer en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp (53°) y clasificarse a la final del ATP 250 de Bucarest, asegurando un lugar en la definición tras un partido de más de tres horas y media.

El bonaerense llegó a las semifinales luego de superar al eslovaco Alex Molan por 3-6, 6-2 y 6-3, mientras que Van de Zandschulp accedió a esta instancia tras vencer al bosnio Damir Dumhur con un contundente 6-3 y 6-3.

Tremenda victoria de Mariano Navone El partido en el Centrul National de Tenis de Bucarest comenzó con ventaja para el neerlandés, quien se llevó el primer set por 7-5, aprovechando un arranque sólido y varios quiebres tempranos. Sin embargo, Navone no se rindió y logró remontar en el segundo set: tras estar 3-5 en contra con match point en su contra, el argentino mostró gran resiliencia y logró igualar 5-5, llevándose finalmente la manga en el tie break por 7-6(3).

El tercer set fue un verdadero duelo de titanes, con ambos jugadores intercambiando quiebres y demostrando gran nivel físico y técnico. Navone consiguió imponerse por 7-5, cerrando un encuentro emocionante que quedará en la memoria de los aficionados argentinos y del circuito ATP.

Mariano Navone jugará su segunda final consecutiva en Bucarest Con este triunfo, Mariano Navone disputará su segunda final consecutiva en Bucarest y enfrentará al joven español Daniel Mérida, quien venció al húngaro Fábián Marozsán por 6(4)-7, 6-3 y 6-1 en la otra semifinal. El bonaerense sigue consolidando una destacada temporada y continúa su ascenso en el ranking mundial, demostrando que la perseverancia y la experiencia pueden abrir puertas incluso en partidos donde parecía imposible la remontada.