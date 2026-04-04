5 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Mariano Navone

Mariano Navone avanza a la final del ATP 250 de Bucarest tras superar a Van de Zandschulp

El argentino Mariano Navone mostró carácter y resiliencia para ganar en un partido que se extendió por más de tres horas y media.

Mariano Navone jugará su segunda final en Bucarest.

Mariano Navone jugará su segunda final en Bucarest.

Por Sitio Andino Deportes

El tenista argentino Mariano Navone (47° del ranking ATP) logró un triunfo memorable al vencer en tres sets al neerlandés Botic Van de Zandschulp (53°) y clasificarse a la final del ATP 250 de Bucarest, asegurando un lugar en la definición tras un partido de más de tres horas y media.

El bonaerense llegó a las semifinales luego de superar al eslovaco Alex Molan por 3-6, 6-2 y 6-3, mientras que Van de Zandschulp accedió a esta instancia tras vencer al bosnio Damir Dumhur con un contundente 6-3 y 6-3.

Lee además
El argentino Mariano Navone venció a Mérida en una final cargada de tensión y se consagró en Rumania.  

Mariano Navone hizo historia en Bucarest y levantó su primer título ATP
El Club Deportivo Maipú no pasa por un buen momento.

Maipú se quedó sin DT: Matteo dio un paso al costado en medio de la crisis deportiva

Tremenda victoria de Mariano Navone

El partido en el Centrul National de Tenis de Bucarest comenzó con ventaja para el neerlandés, quien se llevó el primer set por 7-5, aprovechando un arranque sólido y varios quiebres tempranos. Sin embargo, Navone no se rindió y logró remontar en el segundo set: tras estar 3-5 en contra con match point en su contra, el argentino mostró gran resiliencia y logró igualar 5-5, llevándose finalmente la manga en el tie break por 7-6(3).

El tercer set fue un verdadero duelo de titanes, con ambos jugadores intercambiando quiebres y demostrando gran nivel físico y técnico. Navone consiguió imponerse por 7-5, cerrando un encuentro emocionante que quedará en la memoria de los aficionados argentinos y del circuito ATP.

Mariano Navone jugará su segunda final consecutiva en Bucarest

Con este triunfo, Mariano Navone disputará su segunda final consecutiva en Bucarest y enfrentará al joven español Daniel Mérida, quien venció al húngaro Fábián Marozsán por 6(4)-7, 6-3 y 6-1 en la otra semifinal.

El bonaerense sigue consolidando una destacada temporada y continúa su ascenso en el ranking mundial, demostrando que la perseverancia y la experiencia pueden abrir puertas incluso en partidos donde parecía imposible la remontada.

Temas
Seguí leyendo

El Deportivo Maipú no levanta y mira para abajo: cayó en Quilmes y la preocupación crece

San Martín reaccionó y ganó; Huracán empujó pero sigue en deuda tras un peleado empate en casa

Tomás Vitar bancó la presión en Rosario y Mendoza sigue arriba en el TN

El mendocino Santero estuvo en la pelea grande en Rosario y metió un sólido top 4 en el TN

River no afloja: goleó, gustó y se prende con todo en el Apertura

Sin carreras pero con tensión máxima, la Fórmula 1 se agita en abril y Colapinto será protagonista

El campeón del mundo que planea volver al fútbol argentino y una provincia lo vive como un campeonato

Messi la rompió en el estreno del nuevo estadio, pero Inter Miami dejó escapar la victoria

LO QUE SE LEE AHORA
El Depor no pegó una.

El Deportivo Maipú no levanta y mira para abajo: cayó en Quilmes y la preocupación crece

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Hoy es Domingo de Pascua: qué representa esta fecha clave para los cristianos

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

¿Domingos sin supermercados? Un debate que vuelve y su posible impacto en Mendoza

¿Domingos sin supermercados? Un debate que vuelve y su posible impacto en Mendoza

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show