Lionel Scaloni saca del freezer a una vieja cara conocida de la Selección: mirá de quién se trata

La lista del Mundial 2026 todavía no está cerrada. Y en ese escenario, Lionel Scaloni dejó un mensaje claro: nadie tiene el lugar asegurado. El rendimiento en estos meses será determinante, y ahí aparece un nombre que vuelve a ganar terreno: Guido Rodríguez.
El mediocampista campeón del mundo parecía haber quedado relegado, pero su presente en Valencia lo vuelve a poner en carrera.
Guido Rodríguez recuperó protagonismo y levanta el nivel en España
Tras un paso irregular, el volante encontró en Valencia el contexto ideal para relanzarse. Ya suma 9 partidos, con titularidad en los últimos cinco, y viene de ser determinante incluso en la derrota ante Celta, donde marcó los dos goles de su equipo.
Más allá del resultado, su rendimiento fue alto y volvió a mostrar la versión que lo llevó a la Selección.