Lionel Scaloni saca del freezer a una vieja cara conocida de la Selección: mirá de quién se trata

La lista del Mundial 2026 todavía no está cerrada. Y en ese escenario, Lionel Scaloni dejó un mensaje claro: nadie tiene el lugar asegurado . El rendimiento en estos meses será determinante, y ahí aparece un nombre que vuelve a ganar terreno: Guido Rodríguez .

El mediocampista campeón del mundo parecía haber quedado relegado, pero su presente en Valencia lo vuelve a poner en carrera .

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Tras un paso irregular, el volante encontró en Valencia el contexto ideal para relanzarse. Ya suma 9 partidos, con titularidad en los últimos cinco , y viene de ser determinante incluso en la derrota ante Celta, donde marcó los dos goles de su equipo .

Más allá del resultado, su rendimiento fue alto y volvió a mostrar la versión que lo llevó a la Selección .

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Valencia 2-3 Celta Vigo.



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Scaloni avisó: el que baja, sale

El mensaje del entrenador fue directo en la última fecha FIFA. El rendimiento manda, más allá del nombre o los antecedentes. Y eso abre la puerta a cambios de último momento.

Hoy, Scaloni tiene una base, pero no descarta sorpresas en la lista final de 26 jugadores que deberá presentar antes de fin de mayo.

En ese contexto, Guido Rodríguez aparece como una opción concreta para reforzar el mediocampo.

Un regreso que no sería casual

El volante no es un desconocido. Fue campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de América y campeón de la Finalissima, con un rol claro dentro del ciclo.

Su última convocatoria fue en septiembre de 2024, aunque no suma minutos oficiales con la Selección desde la Copa América de ese mismo año.

Hoy, con continuidad y confianza, vuelve a posicionarse como una alternativa real.

Una pelea abierta hasta el final

Quedan semanas decisivas. El cierre de temporada en Europa será clave para definir los nombres, y cada rendimiento pesa.

Guido Rodríguez volvió a aparecer en el radar.

Y en una lista donde nadie tiene el lugar asegurado, su nombre empieza a sonar cada vez más fuerte.

Preguntas clave

¿Quién puede ser la sorpresa de Scaloni para el Mundial 2026?

Guido Rodríguez aparece como una opción tras recuperar nivel en Valencia.

¿Por qué vuelve a ser tenido en cuenta?

Por su buen rendimiento reciente, con continuidad y protagonismo en su club.

¿Cuándo fue la última convocatoria de Guido Rodríguez?

En septiembre de 2024 para las Eliminatorias.

¿Cuándo define Scaloni la lista del Mundial?

A fines de mayo de 2026.