Lionel Scaloni, con toda la furia: "Si los rendimientos no son buenos tomaremos medidas"

Lionel Scaloni fue tajante tras el flojo partido y abrió un escenario inesperado de cara al Mundial.

El director técnico de la Selección de fùtbol de Argentina, Lionel Scaloni , rompió el silencio tras el irregular triunfo ante Mauritania y dejó un mensaje que sacudió la interna del plantel . Más allá del resultado, el entrenador puso el foco en el rendimiento colectivo y advirtió que podría haber cambios importantes si el nivel no mejora .

Lejos de suavizar el análisis, Scaloni fue claro y contundente. “Si los rendimientos no son buenos, tomaremos medidas” , aseguró en conferencia de prensa, en una frase que no pasó desapercibida. El DT dejó en evidencia que, si bien tiene una base pensada, nadie tiene el lugar asegurado de cara al Mundial .

Scaloni empieza a definir todo: dudas, pistas y un 11 que toma forma en la Selección

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“La lista la tengo bastante clara”, explicó, pero remarcó que todo puede modificarse si el nivel individual no está a la altura . En ese sentido, el mensaje no solo apunta al funcionamiento colectivo, sino también a nombres propios que deberán levantar su rendimiento en el corto plazo .

El triunfo 2-1 del último viernes no alcanzó para tapar lo que se vio en cancha . La Selección mostró un rendimiento bajo, sin fluidez, con errores y sin la intensidad que la caracteriza .

“La lista la tengo bastante clara, pero si los rendimientos no son los adecuados, TOMAREMOS MEDIDAS”. Lionel Scaloni. https://t.co/D5q513l8DM pic.twitter.com/mFlVd8PYOO

Scaloni lo reconoció sin rodeos: “Es una buena señal que los jugadores se hayan dado cuenta de que el partido no fue bueno”, expresó. Pero fue más allá y marcó un punto que preocupa: “El equipo siempre compite, juegue bien o mal, pero el otro día no dio esa sensación”.

Esa falta de identidad es lo que encendió la alarma en el cuerpo técnico, que ahora busca respuestas rápidas.

Zambia, una prueba que puede marcar el rumbo

El próximo compromiso aparece como mucho más que un amistoso. Será una evaluación directa del plantel, con varios jugadores jugándose mucho más que minutos en cancha. “El siguiente partido es una buena oportunidad para demostrar si fue solo un partido o si es propio del momento”, explicó Scaloni, dejando en claro que habrá una mirada mucho más exigente.

Además, adelantó que Lionel Messi estará desde el arranque, en lo que puede ser un intento por recuperar el funcionamiento y la conducción dentro del equipo.

Cambios, pruebas y decisiones en puerta

El DT también explicó algunas decisiones del último encuentro, donde optó por rotar nombres importantes. “Quería darle descanso a Julián Álvarez. Nico González venía de una lesión”, detalló, justificando variantes que no terminaron de funcionar.

Para el próximo partido, la idea es volver a una base más reconocible, aunque también habrá espacio para seguir probando. “Van a jugar la mayoría de los que conocemos… pero también vamos a ver a otros chicos”, anticipó.

En ese escenario, varios futbolistas saben que están siendo evaluados partido a partido, en una etapa donde cada actuación pesa.

Un contexto que obliga a reaccionar

Más allá de ser campeón del mundo, la Selección argentina no se relaja. El cuerpo técnico entiende que el nivel debe sostenerse y que el margen de error es cada vez menor a medida que se acerca el Mundial.

Por eso, el mensaje de Scaloni no es aislado: es una señal clara de exigencia interna y de que el proceso sigue en construcción.

La palabra de Lionel Scaloni completa

Embed - Lionel Scaloni habló HOY en conferencia de prensa en la previa de Selección Argentina vs. Zambia

Preguntas clave

Qué dijo scaloni sobre el nivel de la selección argentina

Scaloni advirtió que si el rendimiento no mejora habrá cambios en el equipo.

Por qué scaloni criticó el partido ante mauritania

Porque la selección ganó pero no mostró su nivel ni su identidad habitual.

Qué jugadores pueden salir de la selección argentina

Los que no rindan podrían perder su lugar de cara al mundial.

Juega messi el próximo partido de argentina

Lionel messi será titular ante Zambia.

Qué partido viene para la selección argentina

Argentina enfrentará a Zambia en una prueba clave para el plantel.