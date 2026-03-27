27 de marzo de 2026
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Sitio Andino
Selección de fútbol de Argentina

Juega la Selección: hora, TV y probable equipo vs Mauritania en la Bombonera

La Selección de fútbol de Argentina enfrenta a Mauritania en la Bombonera en un amistoso clave para el Mundial 2026. Mirá los detalles del duelo.

Messi será titular en el regreso de la Selección de fútbol de Argentina a la Bombonera.

Messi será titular en el regreso de la Selección de fútbol de Argentina a la Bombonera.

Por Sitio Andino Deportes

La espera terminó: la Selección de fútbol de Argentina juega este viernes ante Mauritania en la Bombonera, en un amistoso que marcará el regreso del equipo al país y el inicio de una semana clave para Lionel Scaloni, que empieza a definir nombres de cara al Mundial 2026.

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Más allá del rival, el foco está puesto en el equipo. Porque estos amistosos aparecen como una oportunidad concreta para que el cuerpo técnico termine de ajustar detalles y empiece a perfilar la lista definitiva para la Copa del Mundo.

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Messi, titular y eje del equipo en el regreso a la Bombonera

La gran noticia pasa por la presencia de Lionel Messi, que volverá a jugar en el país y será el líder de un equipo que mantiene la base campeona del mundo.

A su lado, la sociedad con Julián Álvarez aparece como uno de los puntos a seguir, en un esquema donde también serán clave Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en la mitad de la cancha.

En defensa, Scaloni mantiene algunas dudas, sobre todo en torno a Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul, que podrían no ser titulares.

El probable equipo de Argentina vs Mauritania

Todo indica que la Selección saldría a la cancha con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Otamendi o Senesi y Nicolás Tagliafico en defensa; De Paul o Paredes junto a Enzo Fernández y Mac Allister en el medio; y un tridente ofensivo con Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi, en un equipo que mezcla certezas con evaluaciones.

El contexto también suma un condimento especial. Tras la cancelación de la Finalissima ante España, Argentina reorganizó su calendario y enfrentará a dos rivales africanos, Mauritania y luego Zambia, en partidos que, si bien no representan una gran exigencia, sí serán claves para el armado final del plantel. Con ese escenario, el partido de este viernes no es uno más. Porque aunque sea un amistoso, cada minuto cuenta en la carrera hacia el Mundial.

Preguntas y respuestas clave

Cuándo juega Argentina vs Mauritania

Este viernes a las 20:15 en la Bombonera.

Dónde ver el partido en vivo

Por Telefe

Juega Messi

Sí, será titular.

Cuál es el próximo partido

El martes ante Zambia.

Qué se juega Argentina en este amistoso

Definir el equipo y evaluar jugadores rumbo al Mundial 2026.

La síntesis

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