Crisis total en Maipú: se fue Alexis Matteo tras otra derrota y el Cruzado toca fondo

El Club Deportivo Maipú no pasa por un buen momento.

El Club Deportivo Maipú atraviesa su momento más delicado en la temporada en la Primera Nacional : tras la derrota 2 a 1 ante Quilmes , Alexis Matteo dejó de ser el director técnico del plantel profesional, en una decisión tomada de común acuerdo con la Comisión Directiva. El Cruzado está último en la Zona B y en zona de descenso directo, sin respuestas futbolísticas ni resultados.

La salida de Matteo no sorprende. Maipú arrastra una racha negativa que lo dejó en el fondo de la tabla , con apenas 4 puntos y sin poder encontrar regularidad.

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El Deportivo Maipú no levanta y mira para abajo: cayó en Quilmes y la preocupación crece

El propio club lo comunicó oficialmente: “El Club Deportivo Maipú informa que Alexis Matteo ha dejado de ser el director técnico del plantel profesional, de común acuerdo con la Comisión Directiva. Agradecemos su trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos.”

El ciclo se desgastó. Los resultados no acompañaron y el equipo nunca terminó de consolidarse , en un torneo que no da margen.

Otra caída que terminó de sellar la historia

El golpe final fue la derrota ante Quilmes. Maipú perdió 2 a 1 en el Centenario, en un partido que volvió a exponer sus problemas. El equipo mendocino compitió, tuvo momentos, pero volvió a fallar en los detalles, algo que se repitió a lo largo del campeonato.

Los goles de Ulises Vera y Agustín Lavezzi marcaron la diferencia para el local, mientras que Lucas Faggioli descontó sobre el final, en una reacción que llegó demasiado tarde.

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Un equipo sin respuestas y en caída libre

El diagnóstico es claro y preocupante.

Maipú intenta, pero no resuelve. Tiene actitud, pero no eficacia. Compite, pero pierde.

Los números lo reflejan:

Último en la Zona B

En zona de descenso directo

Sin victorias en los últimos partidos

Y lo más grave: sin una identidad de juego clara que permita ilusionarse con una recuperación inmediata.

La urgencia manda: Maipú necesita reaccionar ya

Con la salida del entrenador, se abre un nuevo escenario en el Cruzado, que deberá reaccionar rápido si quiere salir del fondo. El margen es mínimo. El campeonato avanza y Maipú ya corre desde atrás, obligado a cambiar el rumbo de manera urgente.

Un punto de quiebre en la temporada La salida de Matteo marca un antes y un después.

Preguntas clave

Por qué se fue Alexis Matteo de Maipú

Dejó su cargo tras los malos resultados y la crisis del equipo

Cómo está Deportivo Maipú en la tabla

Está último y en zona de descenso directo

Cómo salió Maipú vs Quilmes

Perdió 2 a 1 como visitante

Quién hizo los goles del partido

Goles de Vera y Lavezzi (Quilmes) y Faggioli (Maipú)

Qué pasa ahora en Maipú

El club deberá buscar nuevo entrenador urgentemente