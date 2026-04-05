Crisis total en Maipú: se fue Alexis Matteo tras otra derrota y el Cruzado toca fondo

El Club Deportivo Maipú atraviesa su momento más delicado en la temporada en la Primera Nacional: tras la derrota 2 a 1 ante Quilmes, Alexis Matteo dejó de ser el director técnico del plantel profesional, en una decisión tomada de común acuerdo con la Comisión Directiva. El Cruzado está último en la Zona B y en zona de descenso directo, sin respuestas futbolísticas ni resultados.
El final de un ciclo marcado por los malos resultados
El propio club lo comunicó oficialmente: “El Club Deportivo Maipú informa que Alexis Matteo ha dejado de ser el director técnico del plantel profesional, de común acuerdo con la Comisión Directiva. Agradecemos su trabajo y le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos.”
El ciclo se desgastó. Los resultados no acompañaron y el equipo nunca terminó de consolidarse, en un torneo que no da margen.
Otra caída que terminó de sellar la historia
El golpe final fue la derrota ante Quilmes. Maipú perdió 2 a 1 en el Centenario, en un partido que volvió a exponer sus problemas. El equipo mendocino compitió, tuvo momentos, pero volvió a fallar en los detalles, algo que se repitió a lo largo del campeonato.
Los goles de Ulises Vera y Agustín Lavezzi marcaron la diferencia para el local, mientras que Lucas Faggioli descontó sobre el final, en una reacción que llegó demasiado tarde.
Un equipo sin respuestas y en caída libre
El diagnóstico es claro y preocupante.
Maipú intenta, pero no resuelve. Tiene actitud, pero no eficacia. Compite, pero pierde.
Los números lo reflejan:
Último en la Zona B
En zona de descenso directo
Sin victorias en los últimos partidos
Y lo más grave: sin una identidad de juego clara que permita ilusionarse con una recuperación inmediata.
La urgencia manda: Maipú necesita reaccionar ya
Con la salida del entrenador, se abre un nuevo escenario en el Cruzado, que deberá reaccionar rápido si quiere salir del fondo. El margen es mínimo. El campeonato avanza y Maipú ya corre desde atrás, obligado a cambiar el rumbo de manera urgente.
Un punto de quiebre en la temporada La salida de Matteo marca un antes y un después.
Preguntas clave
Por qué se fue Alexis Matteo de Maipú
Dejó su cargo tras los malos resultados y la crisis del equipo
Cómo está Deportivo Maipú en la tabla
Está último y en zona de descenso directo
Cómo salió Maipú vs Quilmes
Perdió 2 a 1 como visitante
Quién hizo los goles del partido
Goles de Vera y Lavezzi (Quilmes) y Faggioli (Maipú)
Qué pasa ahora en Maipú
El club deberá buscar nuevo entrenador urgentemente