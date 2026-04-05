5 de abril de 2026
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Club Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú volvió a caer 2-1 en Quilmes y sigue sin encontrar respuestas

El Club Deportivo Maipú chocó contra el Cervecero por una nueva fecha de la Primera Nacional. Repasá los detalles del duelo.

El Depor no pegó una.

El Depor no pegó una.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Deportivo Maipú enfrentó este domingo a Quilmes en el estadio Centenario, por la 8ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, en un partido determinante para su presente. El equipo mendocino llegaba golpeado, con una racha negativa que lo dejó en el fondo de la tabla y sin margen de error, y precisamente hoy tampoco pudo encontrar el rumbo..

Un partido parejo, pero con la misma historia de siempre

Maipú, que venía de una seguidilla complicada, salió a jugar de igual a igual, sin meterse atrás y con actitud para pelear el partido, pero volvió a chocar con su principal problema: la falta de contundencia.

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El local golpeó primero. A los 25 minutos del primer tiempo, Ulises Vera abrió el marcador de cabeza, tras un centro desde la derecha. El Cruzado intentó reaccionar, pero no logró generar situaciones claras en los primeros 45 minutos, repitiendo una tendencia que se viene sosteniendo.

Deportivo Maipú vs Quilmes (1)

Cuando parecía cerca, llegó el golpe de nocaut

En el segundo tiempo, Maipú mostró otra cara. Salió decidido a buscar el empate, con más empuje y presencia en campo rival, y estuvo cerca con algunas llegadas claras. Pero cuando mejor estaba, llegó el golpe más duro.

A los 14 minutos, Quilmes aprovechó un contragolpe, encontró mal parado al equipo mendocino y Agustín Lavezzi definió para el 2-0, un resultado que parecía sentenciar la historia.

Deportivo Maipú vs Quilmes (2)

Reacción tardía y otra derrota que duele

Sobre el final, Lucas Faggioli sacó un tremendo gol a los 43 minutos y le puso suspenso al cierre, pero ya era demasiado tarde.

Maipú empujó en los últimos minutos, pero no tuvo tiempo ni claridad para llegar al empate, sumando una nueva caída.

Deportivo Maipú vs Quilmes

Un presente cada vez más complicado

El panorama es preocupante. El equipo de Alexis Matteo sigue último con apenas 4 puntos, sin poder cortar la racha negativa y cada vez más comprometido en la tabla. Más allá de algunos pasajes positivos, el equipo no logra sostener los partidos ni ser eficaz en momentos clave, una combinación que lo condena.

Un equipo que intenta, pero no alcanza El análisis se repite fecha tras fecha: Maipú compite, intenta, pero no resuelve. Tiene actitud, por momentos juega bien, pero carece de peso ofensivo y sufre cada error defensivo, algo que en esta categoría se paga caro.

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Preguntas clave

Cómo salió Deportivo Maipú vs Quilmes

Perdió 2 a 1 como visitante

Quién hizo los goles de Quilmes

Marcaron Ulises Vera y Agustín Lavezzi

Quién anotó el gol de Maipú

El gol lo hizo Lucas Faggioli

Cómo está Maipú en la tabla

Está último con 4 puntos

Qué le pasa a Deportivo Maipú en el torneo

Le falta eficacia y regularidad

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