29 de marzo de 2026
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Club Deportivo Maipú

Maipú vs Godoy Cruz en Mendoza: duelo caliente con dos hinchadas y técnicos al límite en la Primera Nacional

El Club Deportivo Maipú y el Tomba se verán las caras por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Club Deportivo Maipú y Godoy Cruz protagonizan uno de los partidos más importantes del fin de semana en el fútbol mendocino.

El Club Deportivo Maipú y Godoy Cruz protagonizan uno de los partidos más importantes del fin de semana en el fútbol mendocino.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Deportivo Maipú y el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba se verán las caras este domingo desde las 17 en el estadio Malvinas Argentinas, en un encuentro correspondiente a la Primera Nacional que llega cargado de condimentos: necesidad de sumar, rendimientos irregulares y técnicos en la cuerda floja. Además, el partido contará con las dos hinchadas, algo que eleva aún más la expectativa.

Dos equipos urgidos y con poco margen de error

El presente de ambos equipos explica el clima que rodea al partido. Maipú apenas ganó un encuentro en el torneo y hoy se encuentra en los últimos puestos de la Zona B, en una situación que lo obliga a reaccionar de inmediato.

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Por su parte, Godoy Cruz tampoco logra consolidarse. Si bien se ubica octavo en la Zona A, el equipo no encuentra regularidad y llega con la presión de empezar a ganar para no quedar relegado en la pelea.

Matteo y Toedtli, bajo la lupa

El foco también estará puesto en los bancos. Alexis Matteo, que logró cumplir objetivos en la temporada pasada, hoy está seriamente cuestionado por el flojo arranque.

En tanto, Mariano Toedtli atraviesa un escenario similar: con apenas seis partidos dirigidos, suma un triunfo, cuatro empates y una derrota, números que lo dejan sin demasiado margen de error.

Con dos públicos y clima de final en el Malvinas

Uno de los grandes atractivos será la presencia de ambas parcialidades en las tribunas, algo que no siempre ocurre y que le dará un marco especial al encuentro.

El Malvinas Argentinas será escenario de un partido que promete intensidad, tensión y mucho en juego, en un cruce que, más allá de la tabla, puede marcar el rumbo de los dos equipos en el torneo.

Preguntas clave sobre Maipú vs. Godoy Cruz

Cuándo juegan Maipú vs Godoy Cruz

El partido se juega el domingo 29 de marzo a las 17 horas en el estadio Malvinas Argentinas.

Por qué es importante el partido

Porque ambos equipos llegan con malos resultados y técnicos cuestionados, por lo que el resultado puede definir su futuro.

Habrá público de los dos equipos

Sí, el encuentro contará con las dos hinchadas, lo que le dará un marco especial al partido.

Cómo llegan Maipú y Godoy Cruz

Maipú está en los últimos puestos de su zona, mientras que Godoy Cruz marcha octavo pero sin regularidad.

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