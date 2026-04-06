Un jugador de Fútbol del ascenso argentino emocionó al presentar a su novio en plena entrevista

Ignacio Lago se emocionó al recibir un mensaje de su pareja en plena entrevista y marcó un momento histórico para el Fútbol.

El Fútbol también tiene historias que trascienden la cancha. Y la de Ignacio Lago fue una de ellas. El delantero de Colón protagonizó un momento tan inesperado como emotivo al presentar públicamente a su novio en plena entrevista , convirtiéndose en un hecho poco habitual en el fútbol argentino.

Todo ocurrió durante su participación en un programa de televisión, donde recibió una sorpresa que no esperaba. Un video de su pareja irrumpió en la charla y cambió por completo el clima en el estudio.

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En el video, su novio le dedicó palabras cargadas de afecto y reconocimiento. Destacó su esfuerzo, su compromiso y el camino recorrido , dejando en claro el vínculo que los une.

“ No me queda más que felicitarte por la persona y el profesional que sos ”, expresó en el mensaje, que rápidamente generó emoción en el estudio.

La reacción de Lago: emoción y una frase que quedó marcada

Lejos de esquivar la situación, Lago respondió con total naturalidad. Se mostró conmovido y dejó una frase que rápidamente se viralizó:

“Es un amor irracional, lo vivimos así, como el fútbol”.

Sus palabras reflejaron algo más profundo que el momento televisivo: una manera de sentir, de vivir y de expresarse sin filtros.

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Porque un jugador de Colón fue sorprendido con un mensaje de su novio en un programa partidario. pic.twitter.com/Ej9qHpLFj4 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2026

Un gesto que marca un paso importante en el fútbol argentino

Lo ocurrido no fue solo una anécdota. La decisión de Lago de mostrarse públicamente con su pareja representa un gesto significativo dentro de un ambiente históricamente más cerrado, y abre nuevas miradas dentro del deporte.

Sin discursos forzados, sin buscar protagonismo, el delantero naturalizó una situación que hasta hace poco era impensada en el fútbol profesional argentino.

Un presente que también crece dentro de la cancha

Mientras su historia personal genera repercusión, su presente deportivo también es positivo. Lago está cerca de renovar su contrato con Colón hasta diciembre de 2027, en un acuerdo que lo convertiría en uno de los jugadores mejor pagos del plantel.

El club ya dejó en claro que la negociación está avanzada y que solo restan detalles para la firma. Más que fútbol

Entre emociones, naturalidad y una historia que rompe esquemas, Ignacio Lago dejó un mensaje claro: el fútbol también puede ser un espacio para mostrarse tal cual uno es. Y esta vez, el gol no estuvo en la cancha… sino en el corazón.

Preguntas clave

¿Qué hizo Ignacio Lago en la entrevista?

Presentó públicamente a su novio tras recibir un video sorpresa en vivo.

¿Qué frase dijo Lago que se viralizó?

“Es un amor irracional, lo vivimos como el fútbol”.

¿Por qué es importante este hecho en el fútbol argentino?

Porque es uno de los primeros casos de un futbolista profesional que visibiliza su relación en público.

¿Cuál es la situación contractual de Ignacio Lago?

Está cerca de renovar con Colón hasta 2027 y podría convertirse en uno de los mejor pagos del plantel.