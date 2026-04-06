6 de abril de 2026
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Franco Colapinto en Buenos Aires: arrancó la venta de entradas, cuánto cuestan y el secreto para verlo gratis

Se habilitó la preventa para el Road Show de Franco Colapinto en Palermo. Mirá los precios de las entradas y el cronograma para ver al piloto de Fórmula 1.

Franco Colapinto en Buenos Aires: arrancó la venta de entradas, cuánto cuestan y el secreto para verlo gratis

Franco Colapinto en Buenos Aires: arrancó la venta de entradas, cuánto cuestan y el secreto para verlo gratis

Por Sitio Andino Deportes

La fiebre por Franco Colapinto no se detiene y este lunes comenzó oficialmente la venta de entradas para su exhibición histórica en las calles de Buenos Aires. El piloto pilarense regresará al país para acelerar un monoplaza de competición el próximo domingo 26 de abril, en un evento masivo que promete paralizar el barrio porteño de Palermo tras 14 años.

El denominado "Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026" se realizará en un circuito callejero de 2 kilómetros que unirá las avenidas del Libertador y Sarmiento. Será una oportunidad única para que los fanáticos locales vean de cerca la potencia de un motor V8 rugiendo en plena Ciudad.

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Entradas para ver a Franco Colapinto: preventa y precios

La primera etapa de venta de tickets comenzó este lunes 6 de abril a las 16 de manera exclusiva para usuarios de la tarjeta de crédito de Mercado Pago. El remanente de entradas y la venta general se habilitará el martes 7, también a las 16, a través de la plataforma Enigma Tickets.

En cuanto a los valores, se confirmaron dos sectores principales para quienes busquen mayor comodidad. La tribuna de Avenida Sarmiento (parados) tiene un costo de $80.000, mientras que las ubicaciones en las otras tres tribunas (sentados, sin numerar) ascienden a los $180.000, en ambos casos más el costo de servicio.

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¿Se puede ver gratis al piloto de Fórmula 1?

La buena noticia para los bolsillos ajustados es que el evento contará con amplios sectores de acceso libre y gratuito a lo largo del trazado. Sin embargo, quienes compren su entrada tendrán beneficios exclusivos como acceso a la Fan Zone, visitas guiadas a los boxes (Garage Tours) y una ubicación preferencial para los dos "show runs" del piloto.

Para esta exhibición, el joven talento se subirá a un Lotus E20 del año 2012, que lucirá los colores del equipo Alpine. Este monoplaza, equipado con un motor Renault V8, promete un sonido nostálgico y emocionante para todos los amantes de la máxima categoría del automovilismo mundial.

El regreso triunfal de Franco Colapinto a casa

"Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida", confesó el piloto a través de sus redes sociales. Para el pilarense, este evento es una forma de agradecer el apoyo masivo que recibe en cada Gran Premio del calendario oficial.

Después de este show en Buenos Aires, el calendario del campeonato mundial retomará su actividad el viernes 1º de mayo. En esa fecha se pondrá en marcha el Gran Premio de Miami, donde el argentino volverá a competir por los puntos en la segunda carrera Sprint de la temporada.

No te cuelgues con la compra porque se espera que los 5.000 tickets de la primera tanda se agoten en minutos. Preparate para vivir una jornada histórica y acompañar a Franco Colapinto en este regreso tan esperado por todo el deporte motor nacional.

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