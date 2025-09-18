Tras el triunfo de Belgrano ante Newell´s ¿Cómo sigue la Copa Argentina?

La Copa Argentina llega a su fin.

Por Sitio Andino Deportes







En San Luis, el Club Atlético Belgrano derrotó 3-1 a Newell’s y logró por primera vez en su historia clasificar a las semifinales de la Copa Argentina de fútbol. Con un doblete de Franco Jara y un gol de Lisandro López, el Pirata enfrentará a Argentinos Juniors, mientras que Independiente Rivadavia espera por River o Racing.

¿¿¿Quién será el ganador??? #CopaArgentinaAXIONenergy #NuestraCopa pic.twitter.com/lsZnRNv7xp — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) September 18, 2025 Belgrano, el golpe en San Luis que lo metió en semifinales El partido en el estadio Único La Pedrera comenzó con ventaja para Newell’s, que se puso 1-0 con un tanto de Carlos González Espínola tras asistencia de Darío Benedetto. Sin embargo, Belgrano reaccionó y a los 27 minutos Franco Jara empató con una volea precisa.

En el complemento, el Pirata mostró su mejor versión: Licha López dio vuelta el marcador al aprovechar un rebote de Juan Espínola, y sobre el cierre, otra vez Jara selló el 3-1 definitivo con una gran jugada colectiva. Con este triunfo, el equipo de Ricardo Zielinski hizo historia y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

Ese partido todavía no tiene fecha ni sede confirmada, aunque las opciones son Córdoba (Kempes), Rosario (Gigante de Arroyito) y Mendoza (Malvinas Argentinas). La organización busca resolverlo antes de la fecha FIFA de octubre, cuando la Selección Argentina jugará amistosos en Estados Unidos. La Copa Argentina 2025 ya tiene tres semifinalistas definidos y promete cruces vibrantes, con el Pirata cordobés y la Lepra mendocina entre los protagonistas inesperados de un torneo cargado de sorpresas.