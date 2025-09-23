Racing sueña en grande: eliminó a Vélez y está entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores

LaCopa Libertadores ya tiene a su primer semifinalista, luego de que Racing venciera 1-0 a Vélezen condición de local y sellara el global por 2-0. Con el gol de Santiago Solari, la Academia regresa a esta instancia después de 27 años, desde 1997, y ahora espera por el ganador de la serie Estudiantes o Flamengo para definir el pase a la final.
Racing semifinalista de la Copa Libertadores: así fue el partido
El primer tiempo comenzó favorable para el vigente campeón de la Sudamericana. A los 13 minutos, un disparo lejano de Almendra generó la ocasión más clara, pero el arquero Tomás Marchiori contuvo el balón junto al palo derecho.
Racing siguió presionando y Santiago Solari tuvo dos chances claras. A los 31’, con un remate desde la derecha que Marchiori alcanzó a desviar, y a los 40’, con otro disparo que salió desviado. Vélez reaccionó con un intento de Lanzini, pero anulado por posición adelantada. El entretiempo llegó sin goles, pero con la ventaja global 1-0 para la Academia.
MARCHIORI YA ES LA FIGURA DEL PARTIDO
Entre el arquero y el palo evitaron el gol de Solari para Racing contra Vélez.
En el complemento, ambos equipos salieron a buscar el partido. A los 17’, Machuca logró convertir para Vélez, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. Con el correr de los minutos, el Fortín perdió intensidad y Racing tomó el control. Finalmente, a los 36’, Solari definió tras una jugada de Gabriel Rojas y sentenció la clasificación final por 2 a 0.
GOL DE RACING Y LOCURA EN EL CILINDRO
Rojas asistió y Solari marcó el 1-0 (2-0 global) de la Academia contra Vélez.
Cuándo juega Racing la semifinal de la Copa Libertadores
Después de 27 años, Racing vuelve a jugar una semifinal de Copa Libertadores. La instancia se disputará entre el 21 y el 29 de octubre. Su rival saldrá del cruce entre Estudiantes y Flamengo, que se define el 25 de septiembre en el estadio Uno de La Plata.
La síntesis del Racing y Vélez
