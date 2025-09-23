Racing sueña en grande: eliminó a Vélez y está entre los mejores cuatro de la Copa Libertadores

Racing sueña en grande: eliminó a Vélez y va por la Copa Libertadores

Por Sitio Andino Deportes







La Copa Libertadores ya tiene a su primer semifinalista, luego de que Racing venciera 1-0 a Vélez en condición de local y sellara el global por 2-0. Con el gol de Santiago Solari, la Academia regresa a esta instancia después de 27 años, desde 1997, y ahora espera por el ganador de la serie Estudiantes o Flamengo para definir el pase a la final.

Racing semifinalista de la Copa Libertadores: así fue el partido El primer tiempo comenzó favorable para el vigente campeón de la Sudamericana. A los 13 minutos, un disparo lejano de Almendra generó la ocasión más clara, pero el arquero Tomás Marchiori contuvo el balón junto al palo derecho.

Embed SE SALVÓ VÉLEZ



Almendra probó de afuera y provocó la reacción de Marchiori.



Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/E7UfLAu3tg — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 23, 2025 Racing siguió presionando y Santiago Solari tuvo dos chances claras. A los 31’, con un remate desde la derecha que Marchiori alcanzó a desviar, y a los 40’, con otro disparo que salió desviado. Vélez reaccionó con un intento de Lanzini, pero anulado por posición adelantada. El entretiempo llegó sin goles, pero con la ventaja global 1-0 para la Academia.

Embed MARCHIORI YA ES LA FIGURA DEL PARTIDO



Entre el arquero y el palo evitaron el gol de Solari para Racing contra Vélez.



Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LGiokNwArO — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 23, 2025 En el complemento, ambos equipos salieron a buscar el partido. A los 17’, Machuca logró convertir para Vélez, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego. Con el correr de los minutos, el Fortín perdió intensidad y Racing tomó el control. Finalmente, a los 36’, Solari definió tras una jugada de Gabriel Rojas y sentenció la clasificación final por 2 a 0.

Embed GOL DE RACING Y LOCURA EN EL CILINDRO



Rojas asistió y Solari marcó el 1-0 (2-0 global) de la Academia contra Vélez.



Mirá la CONMEBOL #Libertadores en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rctzRf83MJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 23, 2025 Cuándo juega Racing la semifinal de la Copa Libertadores Después de 27 años, Racing vuelve a jugar una semifinal de Copa Libertadores. La instancia se disputará entre el 21 y el 29 de octubre. Su rival saldrá del cruce entre Estudiantes y Flamengo, que se define el 25 de septiembre en el estadio Uno de La Plata. La síntesis del Racing y Vélez Embed Resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores Embed Fuente: NA.