Racing pegó de visitante y venció a Vélez en la Copa Libertadores

Racing Club y Vélez Sarsfield se enfrentaron en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Amalfitani . Con un gol de Adrián Martínez y dos expulsiones -una por lado-, el triunfo quedó en manos de la Academia, que definirá la serie el próximo 23 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda .

El arranque fue complicado para el equipo de Costas, ya que Vélez presionó desde el inicio. A los 14 minutos , el arquero Cambeses respondió ante un remate peligroso y minutos más tarde Michael Santos rozó el gol con un disparo al palo izquierdo.

fiesta en las tribunas La hinchada mendocina: color, pasión y fidelidad eterna en las tribunas del fútbol cuyano

Antes del descanso, el Fortín siguió insistiendo con otra llegada de Santos , pero todo cambió con la expulsión de Lisandro Magallán por doble amarilla .

¡ATAJADÓN DE CAMBESES Y SE SALVÓ RACING! Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hbt0DFvl8e

En el complemento, Racing aprovechó la superioridad numérica y, a los 53' , Maravilla Martínez apareció en el área chica para conectar un centro de Facundo Mura y marcar el 1-0 .

MALAS NOTICIAS PARA VÉLEZ: DOBLE AMARILLA Y MAGALLÁN SE VA EXPULSADO ANTE RACING. Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Q7tAEafKyc

Embed ¡¡APARECIÓ EL GOLEADOR!! MARAVILLA MARTÍNEZ LA EMPUJÓ Y PONE EL 1-0 DE RACING ANTE VÉLEZ.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Im3FC0cewI — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

La tensión creció cuando Vélez empató a los 62' con un gol de Aaron Quirós tras un córner, aunque el VAR lo anuló porque la pelota había salido del campo en la jugada previa.

Embed ¡NO VALIÓ EL GOL DE VÉLEZ! La pelota no ingresó y el VAR anuló el 1-1 del Fortín ante Racing.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4LKksisYDl — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2025

Con ocho minutos de adición, el partido se tornó intenso: Vélez buscó el empate y Racing defendió con uñas y dientes. Cambeses fue clave con dos atajadas decisivas que aseguraron el triunfo académico por la mínima.

Cuándo y dónde se juega la vuelta de la Copa Libertadores

El partido de vuelta entre Racing y Vélez se disputará el próximo 23 de septiembre, a las 19.00, en el Cilindro de Avellaneda.

La síntesis del Racing y Vélez

Embed

Resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores