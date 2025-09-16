Racing pegó de visitante y venció a Vélez en la Copa Libertadores

Racing Club y Vélez Sarsfield se enfrentaron en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Amalfitani. Con un gol de Adrián Martínez y dos expulsiones -una por lado-, el triunfo quedó en manos de la Academia, que definirá la serie el próximo 23 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda.
La Academia se impuso al Fortín en un duelo áspero
El arranque fue complicado para el equipo de Costas, ya que Vélez presionó desde el inicio. A los 14 minutos, el arquero Cambeses respondió ante un remate peligroso y minutos más tarde Michael Santos rozó el gol con un disparo al palo izquierdo.
Con ocho minutos de adición, el partido se tornó intenso: Vélez buscó el empate y Racing defendió con uñas y dientes. Cambeses fue clave con dos atajadas decisivas que aseguraron el triunfo académico por la mínima.
Cuándo y dónde se juega la vuelta de la Copa Libertadores
El partido de vuelta entre Racing y Vélez se disputará el próximo 23 de septiembre, a las 19.00, en el Cilindro de Avellaneda.
La síntesis del Racing y Vélez
Embed
Resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores