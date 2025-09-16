Por la mínima

Racing pegó de visitante y venció a Vélez en la Copa Libertadores

El equipo de Gustavo Costas venció 1-0 al conjunto de los mellizos Schelotto en la ida de los cuartos de final. La serie se definirá en Avellaneda.

Foto: Copa Libertadores
Por Sitio Andino Deportes

Racing Club y Vélez Sarsfield se enfrentaron en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el Amalfitani. Con un gol de Adrián Martínez y dos expulsiones -una por lado-, el triunfo quedó en manos de la Academia, que definirá la serie el próximo 23 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda.

La Academia se impuso al Fortín en un duelo áspero

El arranque fue complicado para el equipo de Costas, ya que Vélez presionó desde el inicio. A los 14 minutos, el arquero Cambeses respondió ante un remate peligroso y minutos más tarde Michael Santos rozó el gol con un disparo al palo izquierdo.

Antes del descanso, el Fortín siguió insistiendo con otra llegada de Santos, pero todo cambió con la expulsión de Lisandro Magallán por doble amarilla.

En el complemento, Racing aprovechó la superioridad numérica y, a los 53', Maravilla Martínez apareció en el área chica para conectar un centro de Facundo Mura y marcar el 1-0.

La tensión creció cuando Vélez empató a los 62' con un gol de Aaron Quirós tras un córner, aunque el VAR lo anuló porque la pelota había salido del campo en la jugada previa.

Con ocho minutos de adición, el partido se tornó intenso: Vélez buscó el empate y Racing defendió con uñas y dientes. Cambeses fue clave con dos atajadas decisivas que aseguraron el triunfo académico por la mínima.

Cuándo y dónde se juega la vuelta de la Copa Libertadores

El partido de vuelta entre Racing y Vélez se disputará el próximo 23 de septiembre, a las 19.00, en el Cilindro de Avellaneda.

La síntesis del Racing y Vélez

Resultados de los cuartos de final de la Copa Libertadores

