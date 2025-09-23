El duro mensaje de Alpine sacude la F1 ¿Se terminó la paciencia con Colapinto y Pierre Gasly en 2025?

La crisis de Alpine deja a Colapinto y Gasly sin respuestas en la recta final de la Fórmula 1.

El equipo Alpine atraviesa su momento más crítico en la Fórmula 1 2025 . Tras el Gran Premio de Azerbaiyán , donde Pierre Gasly finalizó 18° y Franco Colapinto 19° tras un incidente con Alex Albon , la escudería publicó un mensaje contundente que expuso la crisis deportiva y anticipó un cierre de año con pocas expectativas .

El comunicado oficial de Alpine fue claro y sin rodeos: “Con nuestro paquete actual , sabemos que las **últimas carreras serán difíciles”. La escudería francesa admitió públicamente que el monoplaza 2025 no está a la altura de la competencia, dejando a sus pilotos en una situación incómoda de cara al final del campeonato.

La situación se agrava porque la mayoría de los recursos técnicos y financieros ya están volcados al desarrollo del auto 2026, que contará con motor Mercedes . Esta decisión estratégica busca garantizar un salto de calidad a futuro , pero implica resignar rendimiento en el presente.

La temporada 2025 está siendo especialmente dura para Franco Colapinto , quien afronta su primer año completo en Fórmula 1 . El argentino todavía no pudo sumar puntos y en Bakú sufrió otro golpe anímico tras el contacto con Alex Albon , que lo relegó al fondo de la grilla .

Por su parte, Pierre Gasly es el único piloto de Alpine que consiguió rescatar unidades: apenas 20 puntos en toda la campaña. Sin embargo, el francés también se muestra frustrado por la falta de evolución del auto, que lo condena a pelear posiciones muy alejadas de la zona de vanguardia.

La comparación con 2024 es alarmante: Alpine había finalizado quinto en el campeonato de constructores, mientras que en 2025 marcha último, con un balance muy negativo.

Un año para el olvido y la mirada en 2026

En su análisis, Alpine fue tajante: “Es hora de despedir el año 2025 y seguir empujando en la base”. Con siete Grandes Premios por delante, la escudería parece ya haber aceptado que no habrá milagros deportivos.

La estrategia está enfocada en el futuro inmediato, con la esperanza de que el nuevo proyecto técnico junto a Mercedes cambie el panorama. Mientras tanto, el Gran Premio de Singapur, a disputarse el 5 de octubre, será una nueva oportunidad para Colapinto de sumar experiencia y kilómetros en la Máxima.

El contraste con los rivales y la presión interna en Alpine

El mal presente de Alpine contrasta con el crecimiento de Aston Martin y McLaren, que lograron evolucionar a mitad de temporada y mantenerse competitivos. Para los franceses, el desafío es doble: sostener la moral de sus pilotos y evitar que la crisis deportiva afecte la planificación futura.

En ese contexto, crece la presión interna por definir quién acompañará a Pierre Gasly en 2026. El propio Flavio Briatore deslizó que la segunda butaca será para Franco Colapinto o Paul Aron, lo que abre una batalla clave por el futuro inmediato dentro de la escudería.