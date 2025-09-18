Fórmula 1 en Bakú: Franco Colapinto corre con Alpine y todo lo que tenés que saber del GP de Azerbaiyán
El piloto argentino Franco Colapinto afronta una nueva prueba en Bakú. Conocé los horarios, dónde ver en vivo y cómo sigue el calendario de la Fórmula 1 2025.
Franco Colapinto buscará mejorar en el circuito callejero de Bakú tras un año irregular.
Con la nueva oportunidad para Franco Colapinto en Alpine, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán 2025. Será la fecha 17 del calendario, en el circuito callejero de Bakú, donde el piloto argentino intentará dejar atrás un año irregular y sumar confianza tras altibajos en las últimas carreras.
Franco Colapinto y el desafío de Bakú
El joven argentino de 21 años llega al GP de Azerbaiyán luego de un paso discreto por Monza, donde volvió a quedar relegado entre los últimos. Previamente, había logrado su mejor actuación en Zandvoort, lo que alimentó la ilusión de consolidarse en Alpine, una escudería que viene de capa caída en el campeonato.
En paralelo, la pelea por el título está encabezada por Oscar Piastri, líder del Mundial con McLaren, seguido de cerca por su compañero Lando Norris. El defensor de la corona completa el podio provisional en la tabla.
En Argentina, el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de Disney+, mientras que Fox Sports podría sumarse a la transmisión (aún sin confirmar). Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, con acceso a cámaras exclusivas y múltiples opciones de visionado.