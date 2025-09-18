automovilismo

Fórmula 1 en Bakú: Franco Colapinto corre con Alpine y todo lo que tenés que saber del GP de Azerbaiyán

El piloto argentino Franco Colapinto afronta una nueva prueba en Bakú. Conocé los horarios, dónde ver en vivo y cómo sigue el calendario de la Fórmula 1 2025.

Franco Colapinto buscará mejorar en el circuito callejero de Bakú tras un año irregular.

Con la nueva oportunidad para Franco Colapinto en Alpine, la Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán 2025. Será la fecha 17 del calendario, en el circuito callejero de Bakú, donde el piloto argentino intentará dejar atrás un año irregular y sumar confianza tras altibajos en las últimas carreras.

Franco Colapinto y el desafío de Bakú

El joven argentino de 21 años llega al GP de Azerbaiyán luego de un paso discreto por Monza, donde volvió a quedar relegado entre los últimos. Previamente, había logrado su mejor actuación en Zandvoort, lo que alimentó la ilusión de consolidarse en Alpine, una escudería que viene de capa caída en el campeonato.

El piloto argentino Franco Colapinto buscará superar un nuevo reto en Bakú, uno de los circuitos más veloces y desafiantes de la Fórmula 1.
Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo llega al GP de Azerbaiyán 2025 y qué le queda en el calendario
Franco Colapinto, en la mira de la F1 pese a la crisis de Alpine.
El gesto con Franco Colapinto que ilusiona a los argentinos rumbo a 2026 ¿Mensaje oculto de la F1?

En paralelo, la pelea por el título está encabezada por Oscar Piastri, líder del Mundial con McLaren, seguido de cerca por su compañero Lando Norris. El defensor de la corona completa el podio provisional en la tabla.

Horarios del Gran Premio de Azerbaiyán 2025

Circuito: Callejero de Bakú

  • Viernes 19 de septiembre

    • Práctica Libre 1: 05:30 hs

    • Práctica Libre 2: 09:00 hs

  • Sábado 20 de septiembre

    • Práctica Libre 3: 05:30 hs

    • Clasificación: 09:00 hs

  • Domingo 21 de septiembre

    • Carrera: 08:00 hs

Dónde ver en vivo el GP de Azerbaiyán

En Argentina, el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 se podrá ver en vivo a través de Disney+, mientras que Fox Sports podría sumarse a la transmisión (aún sin confirmar). Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, con acceso a cámaras exclusivas y múltiples opciones de visionado.

Calendario completo de la Fórmula 1 2025

  • 16 de marzo: Australia (Melbourne)

  • 23 de marzo: China (Shanghai)

  • 6 de abril: Japón (Suzuka)

  • 13 de abril: Bahrein (Sakhir)

  • 20 de abril: Arabia Saudita (Yeda)

  • 4 de mayo: Miami

  • 18 de mayo: Ímola (Italia)

  • 25 de mayo: Mónaco

  • 1 de junio: España (Barcelona)

  • 15 de junio: Canadá (Montreal)

  • 29 de junio: Austria (Spielberg)

  • 6 de julio: Reino Unido (Silverstone)

  • 27 de julio: Bélgica (Spa-Francorchamps)

  • 3 de agosto: Hungría (Budapest)

  • 31 de agosto: Países Bajos (Zandvoort)

  • 7 de septiembre: Italia (Monza)

  • 21 de septiembre: Azerbaiyán (Bakú)

  • 5 de octubre: Singapur

  • 19 de octubre: Estados Unidos (Austin)

  • 26 de octubre: México

  • 9 de noviembre: Brasil (San Pablo)

  • 22 de noviembre: Las Vegas

  • 30 de noviembre: Qatar (Lusail)

  • 7 de diciembre: Abu Dhabi (Yas Marina)

