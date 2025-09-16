automovilismo

El gesto con Franco Colapinto que ilusiona a los argentinos rumbo a 2026 ¿Mensaje oculto de la F1?

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a ser noticia en la competencia de la Fórmula 1. Entrá a la nota y mirá qué pasó.

Franco Colapinto, en la mira de la F1 pese a la crisis de Alpine.

Franco Colapinto, en la mira de la F1 pese a la crisis de Alpine.

Por Sitio Andino Deportes

La Fórmula 1 incluyó a Franco Colapinto en el afiche oficial del Gran Premio de Azerbaiyán, junto a George Russell y Yuki Tsunoda. El gesto sorprendió a los fanáticos y reavivó el debate sobre su futuro en Alpine, en medio de las duras críticas de Flavio Briatore y la incertidumbre de cara a 2026.

Franco Colapinto y Bakú: recuerdos, marketing y conexión con la afición

El circuito callejero de Azerbaiyán tiene un valor simbólico para Colapinto: allí logró en 2024 sus primeros puntos en F1 con Williams, un hito que marcó su carrera. Además, la categoría suele destacar pilotos que generan atracción en mercados clave.

Franco Colapinto podría ser penalizado: el motor del Alpine número 43 llegó al límite de uso.  
El secreto detrás del motor de Franco Colapinto: Alpine podría sufrir una dura sanción
Franco Colapinto intentará ser protagonista.
Briatore habló y todos piensan en Franco Colapinto: la confesión más inesperada de la F1

En este caso, la F1 apostó al magnetismo del argentino con la audiencia latina, al igual que en España cuando lo promocionaron junto a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

El valor de Franco Colapinto dentro y fuera de Alpine

Aunque Alpine atraviesa una temporada caótica y Briatore calificó al equipo como “el peor de la parrilla”, Colapinto sobresale por su rendimiento y su carisma. Superó a Pierre Gasly en dos de las últimas tres clasificaciones y es uno de los pilotos con mayor interacción en redes.

La decisión de la F1 de ponerlo en la promo de Bakú es también un reconocimiento a ese impacto extradeportivo que suma valor a la categoría.

Lo que se viene en la Fórmula 1

Viernes 19 de septiembre

Práctica libre 1: 05:30 (hora argentina)

Práctica libre 2: 09:00

Sábado 20 de septiembre

Práctica libre 3: 05:30

Clasificación: 09:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera: 08:00

