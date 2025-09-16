El gesto con Franco Colapinto que ilusiona a los argentinos rumbo a 2026 ¿Mensaje oculto de la F1?

La Fórmula 1 incluyó a Franco Colapinto en el afiche oficial del Gran Premio de Azerbaiyán, junto a George Russell y Yuki Tsunoda. El gesto sorprendió a los fanáticos y reavivó el debate sobre su futuro en Alpine, en medio de las duras críticas de Flavio Briatore y la incertidumbre de cara a 2026.
Franco Colapinto y Bakú: recuerdos, marketing y conexión con la afición
El circuito callejero de Azerbaiyán tiene un valor simbólico para Colapinto: allí logró en 2024 sus primeros puntos en F1 con Williams, un hito que marcó su carrera. Además, la categoría suele destacar pilotos que generan atracción en mercados clave.