La Selección de Vóley, con Agustín Loser, ganó y está a un paso de los 8vos del Mundial: qué le falta

La Selección de Vóley sigue con vida.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de Vóley de Argentina consiguió un triunfo fundamental en el Mundial de Filipinas al vencer 3-1 a Corea del Sur (25-22, 23-25, 25-21 y 25-18). Más allá de los altibajos, el equipo de Marcelo Méndez mostró carácter y terminó imponiéndose con autoridad.

Entre las figuras se destacó el mendocino Agustín Loser, quien aportó 12 puntos vitales en ataque y bloqueo para mantener en pie al conjunto albiceleste.

La Selección de Vóley quiere ser protagonista.
Argentina venía de debutar con triunfo frente a Finlandia, pero debía confirmar su superioridad. Y lo hizo, con un rendimiento que fue de menor a mayor y que encontró en Pablo Kukartsev (21 puntos) y Loser a sus principales referentes. Ahora, con 5 unidades en la tabla, el seleccionado quedó muy cerca de clasificarse a los octavos de final.

Argentina ganó con Agustín Loser y Kukartsev como pilares en la red

El primer set marcó el camino: Kukartsev comenzó a sumar con potencia, pero Corea aprovechó errores en la recepción para adelantarse. Allí apareció Luciano De Cecco, con experiencia y precisión en el saque, para revertir la historia. En el cierre, un ace de Loser le dio a Argentina el 25-22.

El segundo parcial mostró la irregularidad que todavía aqueja al equipo. Argentina llegó a ponerse 20-18 gracias a un bombazo de Vicentín, pero falló en el cierre y Corea igualó el partido 25-23. Esa caída encendió las alarmas, aunque también fue un punto de inflexión.

En el tercer capítulo, Argentina mejoró en defensa con Santiago Danani y empezó a imponer su bloqueo. Una contra de Loser y un ace de De Cecco estiraron la ventaja a 17-14, y aunque Corea reaccionó, la potencia albiceleste cerró 25-21.

El cuarto set fue el mejor: con siete bloqueos, dos aces y un Loser intratable en la red, Argentina se despegó 16-12 y liquidó el partido 25-18. El mendocino fue protagonista, no solo por los puntos, sino también por la energía que transmitió en cada festejo.

Mundial de vóley 2025: qué necesita la Selección de Vóley para avanzar

Con este resultado, la Selección Argentina suma 5 puntos en el Grupo C. Si Francia derrota a Finlandia por 3-0 o 3-1, tanto los galos como Argentina asegurarán la clasificación a los octavos de final antes del duelo entre sí. Corea (0 puntos) y Finlandia (1) ya no tendrían chances de pelear por los pasajes.

El equipo de Méndez todavía no alcanzó su techo. Falta ajustar la defensa y mejorar la regularidad, pero lo positivo es que aparecen variantes: Vicentín aportó 20 puntos, Palonsky sumó en momentos clave y Zerba respondió cuando ingresó. Sin embargo, lo más destacado es que Argentina mostró capacidad de reacción tras los momentos de duda.

El peso de Agustín Loser en el Mundial: orgullo mendocino

El nombre de Agustín Loser vuelve a sonar fuerte en el vóley internacional. El central mendocino no solo fue pieza clave con sus 12 puntos, sino que además lideró en el bloqueo, una faceta donde Argentina marcó la diferencia (15-10 en el partido).

Su crecimiento desde las inferiores hasta consolidarse como capitán refleja el presente de una camada que no se conforma con estar en el Mundial: quiere ser protagonista. Para Mendoza, tener a Loser brillando en un escenario global es motivo de orgullo, y cada actuación confirma que es uno de los jugadores más completos de la Selección Argentina de vóley.

Lo que viene para la Selección de Vóley de Argentina en Filipinas

El próximo compromiso será frente a Francia, uno de los favoritos del grupo. Ese partido no solo servirá para definir posiciones, sino también como prueba para medir el nivel real del seleccionado. Si Argentina quiere soñar con meterse entre los mejores, deberá mantener el nivel del cuarto set frente a Corea y potenciar la solidez de su bloqueo.

Con Kukartsev encendido, Vicentín aportando desde las puntas y Loser firme en el centro, el equipo tiene argumentos para ilusionarse. El objetivo inmediato es meterse en octavos de final, pero el horizonte se abre: este plantel sabe que tiene material para pelear más arriba en el Mundial de vóley 2025.

