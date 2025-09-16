Histórico sorteo de la Copa Mundial Femenina de Futsal ¿Qué rivales tendrá Argentina?

La Copa Mundial Femenina de Futsal ya tiene todo definido tras el sorteo realizado en el BGC Arts Center de Taguig, Filipinas. En una ceremonia histórica, conducida por Mara Aquino y con la presencia de Kasra Haghighi, director de Juegos Olímpicos, Futsal y Fútbol Playa de la FIFA, quedaron conformados los grupos de la primera edición del torneo.
La Selección Argentina fue ubicada en el Grupo A, junto a Filipinas, Polonia y Marruecos. El debut será frente a las africanas en un arranque que ilusiona con chances de clasificación. El certamen contará con 16 selecciones y un formato simple: los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, que se jugarán a eliminación directa.
El partido inaugural lo disputarán Filipinas vs. Polonia, mientras que Argentina debutará ante Marruecos. El gran objetivo es meterse entre las dos primeras posiciones y mantener viva la ilusión de pelear por un lugar en el podio de Manila, donde el 7 de diciembre se jugará la gran final.
Así quedaron conformados los grupos del Mundial de Futsal